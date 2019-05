Caldea ánimos iniciativa de matrimonios entre personas del mismo sexo

Claudia Avilés

CPS Noticias la Paz

La Paz.- La presentación de la iniciativa para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en Baja California Sur por parte de la diputada local Rosalba Rodríguez López, ocasionó diversas reacciones a favor y en contra al interior del recinto legislativo.

Previamente, Alan Villanueva Valenzuela, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Baja California Sur, declaró que “no le extrañaba para nada que los representantes de Morena vengan a hacer esta presentación, ya lo habían anticipado y es parte de su ideología partidista, el impulsar el matrimonio igualitario y todo tipo de perversión que se hace con los niños y la educación a temprana edad en la sexualidad y el uso de preservativos, aún en contra de los padres”.

Dijo que trabajarán y cabildearán lo que se propone y que no se pisoteen los derechos de los terceros. Precisó que de ser necesario, se convocará a la ciudadanía para que ejerzan su derecho y se abra la mesa de diálogo. Sentenció que los legisladores “ni siquiera están dispuestos a escuchar su voz”.

Aclaró que estaban en contra del matrimonio igualitario, pero no de las personas homosexuales y que han respetado esa parte, pues son libres de vivir ese estilo de vida. También rechazó la adopción de menores de parejas homosexuales. Durante la lectura de la iniciativa por parte de la legisladora, personas a favor y en contra se manifestaron desde miembros del Frente, de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales (Lgbttti), personas que apoyaban tanto a los homosexuales como a los que defienden el matrimonio heterosexual.

Hubo gritos apoyando y animando a la Diputada, pero también rechazando la exposición de motivos de ésta, con frases como “traidora”, “eso es ideología de género”, expresado por Loubet Villanueva e interrumpiendo varias veces a la legisladora; por otro lado, Alberto Palencia, de la comunidad Lgbttti aplaudía y replicaba lo dicho por los manifestantes en contra.

“Vean las consecuencias del matrimonio igualitario en otros países”, “el matrimonio no es un derecho”, dijo una mujer a la Diputada, quien dijo que aprobarla daría entrada a matrimonios múltiples, la pedofilia y relaciones con animales y que “sobre la cabeza” de los legisladores recaería lo que pudiera provocar esa reforma.

Alberto Palencia, manifestó su orgullo de seguir viviendo y de “no ser asesinado por personas radicales como las que estuvieron aquí haciendo ruido dentro de la sesión por cosas que no son congruentes ni con bases”.

Sostuvo que esa iniciativa le permite a él, como homosexual, de que si en un futuro decide casarse, poder hacerlo libremente con una persona igual a él y con los mismos derechos.

A su vez, Jacqueline Valenzuela, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), quien estuvo presente junto con algunos alumnos y en apoyo a la comunidad Lgbttti, dijo sentirse sorprendida por las manifestaciones en contra y cómo se dieron, a pesar de que sólo fue la lectura de la iniciativa. “Toda esta violencia verbal y violencia simbólica que se manifiesta dentro de un recinto, solamente por la intolerancia; mientras esto avance a Comisiones habrá más manifestaciones de esta violencia”. Añadió que “por primera vez en una Legislatura, desde lo que a mí me ha tocado presenciar, se está abonando por una agenda de igualdad sustantiva, no solamente de simulaciones; entonces lo veo bien, creo que es una necesidad que terminará y me parece muy positiva”.