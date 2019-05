Caravana de la Salud ofrece atención médica gratuita en todos los rincones de Los Cabos

Habitantes de Miraflores agradecen los servicios de salud del XIII Ayuntamiento de Los Cabos.

Los Cabos BCS., 10 May (Gobierno de Los Cabos). – “Está muy bien, es todo lo que uno necesita, la consulta, porque se encuentra uno enfermo, o ya sea del dentista, entonces, me chequé lo de la vista, del oído que también traía problemas y está muy bien”, opinó Margarita Lucero, habitante de la delegación Municipal de Miraflores, quien se acercó a recibir atención médica gratuita en la unidad móvil agradecida dijo, con el trabajo que realiza la alcaldesa Armida Castro Guzmán.

De igual forma, la señora Magdalena Meza, vecina de la comunidad, agradeció la buena atención. “Me tomaron la presión, me midieron, me sacaron sangre para la diabetes y me llevo una opinión muy buena, ojalá nos sigan ayudando y apoyando porque está muy bien”, agregó.

Por su parte, el director municipal de Salud, Adán Monroy Justo, manifestó que, con consulta médica general, odontológica, psicológica, examen de la vista, cortes de cabello y mastografía sin dolor, el H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos que preside Armida Castro Guzmán, continúa visitando colonias, comunidades y zonas de difícil acceso, llevando atención médica gratuita a quien más lo necesita.

Asimismo, el director municipal de Salud, recordó que, para poder acceder a los servicios sin ningún costo, es necesario llevar una copia de su identificación oficial para tener un padrón de atenciones hacia la población, y los menores de edad deberán ir acompañados de un adulto responsable.