Casos como Puerto Nuevo y Chula Vista, ejemplo de la corrupción que ha imperado en el país y que ha afectado más a la obra pública: Concepción Escobar Flores

El Presidente de la Federación del Colegio de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, dijo que la corrupción es un cáncer que hay que erradicarlo de raíz

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El presidente de la Federación del Colegio de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, Concepción Escobar Flores, reconoció en entrevista con CPS Noticias, que casos como Puerto Nuevo y Chula Vista, es reflejo de la corrupción que ha imperado en el país y que ha afectado sobre todo a la obra pública.

Dijo que historias como Puerto Nuevo y Chula Vista no deben repetirse, pero esto es producto de que no se había permitido la participación decidida de los colegios de ingenieros en este tipo de obras y ahí está el resultado, producto de esta corrupción que corroe al país.

“De hecho hemos perdido con algunas cosas que no nos han tomado en cuenta, que los funcionarios han aprobado algunas cosas sin tomar en cuenta a los técnicos, antes éramos referencia en Centroamérica, Sudamérica, todo lo que ellos hacían, de nosotros tomaban nuestros lineamientos; hoy en día lo hemos perdido y espero que en este nuevo cambio comencemos nuevamente a participar al lado de las autoridades, porque lo que se logre tiene que ser a través de estar unidos; separados, siempre caminarán por rumbos diferentes”, subrayó el Ingeniero.

Abundó que la corrupción ha llevado a todas estas situaciones irregulares en el tema de la obra pública.

Ha afectado mucho la corrupción, es un cáncer que hay que quitarlo de raíz y se ha reflejado más en lo que es la obra pública, obras que no se han ejecutado como deben de ser y esto repercute a los ingenieros, porque en los cargos decisivos colocan a personas sin perfil, que son los que cometen este tipo de irregularidades.

Sin embargo, dijo que las cosas empiezan a cambiar; por ejemplo, hoy el Secretario de la SCT es un ingeniero, pero hacía 32 años que esos cargos estaban ocupados por personas que no tenían el perfil y entonces no sabían de lo que se trataba la obra pública. Hoy en día parece ser que se está mostrando un cambio y ojalá se refleje en todos los ámbitos, no sólo a nivel federal, también a nivel estatal y municipal.