Certificación de 19 playas Blue Flag significó al Ayuntamiento de Los Cabos inversión de 2 millones y medio de pesos: Rigoberto Arce

Un compromiso que tiene la Alcaldesa con el destino, con el sector empresarial, con los ciudadanos de Los Cabos, lograr que Los Cabos tenga más certificaciones

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El tesorero municipal Rigoberto Arce Martínez, dio a conocer que la certificación de las 19 playas Blue Flag en el municipio, significó al Ayuntamiento de Los Cabos una inversión de 2 millones y medio de pesos.

Abundó que concluyó todo el procedimiento anual, cada año se tienen que estar recertificando las playas, es un trabajo extenuante por parte de la coordinación de la Zona Federal Marítimo y Terrestre que concluye con la entrega de banderas e izamiento, pero se inician los trabajos para la recertificación del próximo año.

Puntualizó que el costo puede ser no oneroso si se ve desde el punto de vista turístico, “estamos por alrededor de los 2 millones y medio de pesos y quiero hacer el énfasis de que son pagados con recursos municipales, no son recursos del fondo de la zona federal, porque es parte del protocolo no hacerlo, hay que hacerlo con los recursos municipales y lo hacemos nosotros con mucho gusto”.

Asimismo, resaltó que es un compromiso que adquirió este Gobierno municipal y está considerado en el presupuesto de este ejercicio lograrlo.

“Lograr esta recertificación es un compromiso que tiene la Alcaldesa con el destino, con el sector empresarial, con los ciudadanos de Los Cabos, lograr que Los Cabos aparezca en el concierto continental como el municipio que tiene más banderas, más certificaciones, que estemos muy por encima del municipio que también tiene estas certificaciones en el sureste de la República, eso nos llena de orgullo y sobre todo el hecho de que nuestro personal tenga el compromiso de salir a diario a trabajar, a limpiar las playas, a ver hasta el más minúsculo de los residuos que pueda encontrar, en el ánimo de que en el momento que le hagan la visita por parte de las certificadoras y lograr que estén totalmente limpias las playas”.

Para certificación abundó, Blue Flag es una institución de mucho renombre pero es privada y tiene un reconocimiento con turismo, tenemos tres playas certificadas por el Instituto de Normalización de Playas Limpias, que es la Bandera Blanca y que estamos trabajando también en ese sentido, pero esta certificación de Blue Flag es muy importante para el polo turístico y sector empresarial.