Chula Vista, década en riesgo para miles, en el olvido y sin justicia

En cada temporada ciclónica es la misma incertidumbre, nos vendieron viviendas en medio de arroyos ante el silencio cómplice de las autoridades. Y aquí nos dejaron con nuestas vidas y patrimonio en riesgo: Sergio Lozoya

Cabo San Lucas.- Vecinos de la zona fraccionada de Chula Vista señalaron que por más de 10 años viven con el temor de que una fuerte lluvia vulnere no sólo su patrimonio sino la integridad física de quienes residen en el lugar, por lo que exhortaron a las autoridades hagan lo correcto y justo, pues más de mil familias viven en la incertidumbre de perderlo todo, así lo dio a conocer Sergio Lozoya, presidente de colonos.

Explicó que ven con tristeza cómo pasa el tiempo y los habitantes de Chula Vista están igual o peor que antes, “estamos clamando por justicia en cada época de lluvia, es la misma incertidumbre, y ahora con las invasiones a un lado el riesgo es mayor”.

Puntualizó que el problema de paracaidismo registrado del otro lado del canal genera mayor temor entre los vecinos, “de por sí cuando se registraban fuertes lluvias, vecinos solicitaban el apoyo de las autoridades para rehabilitar las calles y nunca venían, pero ahora con las invasiones el riesgo es mayor”.

Exhortó a las autoridades a que hagan lo justo y lo correcto con las familias que fueron engañadas de manera premeditada, “queremos que se nos reubique y que se investigue de verdad para que los responsables de este delito paguen por lo ocurrido, tenemos más de tres administraciones municipales soportando este grave problema y hasta la fecha no hemos visto ninguna respuesta”.

Añadió que vecinos han solicitado ver los permisos que se otorgaron para construir en Chula Vista y hasta la fecha no los han visto, debido a que ninguna autoridad ha dado respuesta, “el pasado gobierno municipal dijo que no había ningún papel relacionado a los permisos, sin embargo solicité ante esta nueva administración dicho permiso y hasta la fecha no han dado respuesta”.