Ciudadanos se quejan por la poca información en el inicio de la pavimentación del vado de El Zacatal- San José Viejo

Jorge Mendoza Ruiz

San José del Cabo.- Vecinos de la comunidad de El Zacatal, han alzado su voz de inconformidad sobre los trabajos que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) realiza en el vado de la colonia, por la falta de señalamientos y por la falta de vigilancia para evitar cualquier accidente.

Antonio Huerta Segura, vecino de El Zacatal, dijo que en la zona de los trabajos no se cuentan con oficiales de la Policía Federal o de Tránsito Municipal para que ordenen el tráfico o para agilizar la circulación vial, y con ello evitar cualquier accidente entre vehículos o atropellamiento de personas.

A decir del entrevistado, los principales afectados son los vecinos de El Zacatal y Vista Hermosa, pues en sus recorridos de sus domicilios al trabajo o a la escuela, tienen que ir hasta el retorno de San José Viejo para ingresar a las colonias aledañas.

Aunque reconoció que la obra será de gran beneficio para las familias de El Zacatal y San José Viejo, así como para los automovilistas que circulan de Norte a Sur, hizo un respetuoso exhorto a las autoridades de la SCT para que se “pongan las pilas” y mejoren los señalamientos y la circulación, para afectar lo menos posible.

Otra de las quejas de los ciudadanos es que supuestamente no fueron informados del inicio de los trabajo, lo cual no les dio la oportunidad de organizarse para no verse afectados en el tráfico vehicular que ya comienza a colapsarse.