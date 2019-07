Claman por justicia y castigo enérgico para quienes engañaron y defraudaron a cientos de familias: Sergio Lozoya de Chula Vista

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Sergio Lozoya Cuenca, presidente de Colonos de Chula Vista, reveló que después de que Daniel de la Rosa, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Baja California Sur, informara que las carpetas de investigación de las demandas interpuestas por los vecinos de Chula Vista en CSL y Puerto Nuevo en SJC, posterior al paso de la tormenta tropical ‘Lidia’ y que ocasionó el desplome de un edificio en Chula Vista, ya están por judicializarse en un periodo no mayor a un mes, es un avance de la justicia que tanto anhelan las personas que fueron defraudas por funcionarios corruptos que no les importó poner en riesgo no sólo su patrimonio sino la vida de cientos de familia, irresponsables que deberían ser castigados con todo el rigor de la ley.

“Sería un paso más de la justicia que deben tener los vecinos que perdieron sus viviendas en el desplome del pasado 29 de agosto del 2017 con el paso de la tormenta tropical ‘Lidia’” refiriendo que las demás familia de igual modo claman por justicia ya que fueron defraudados al adquirir sus viviendas en zonas de arroyo.

Afirmó que los responsables de permitir la construcción de los conjuntos habitacionales en zonas de alto riesgo deben pagar y ser castigados por la ley, “se cometieron actos de corrupción por todos lados, pues de ninguna manera debieron construirse los dos complejos en el cauce de un arroyo”.

Lozoya Cuenca, dijo que hay que insistir para que se haga justicia, “muchas familias se vieron afectadas por personas que jugaron con nuestras vidas, patrimonio e hijos, seguiremos en la lucha de que nos reubiquen o que nos regresen el dinero invertido, no importa que esté el canal ahí, los residentes de la zona ya no quieren estar en el lugar”.