Clasifica Viviana Díaz al mundial de Tiro con Arco

En los próximos días Viviana Paulina Díaz Gudiño volverá a vestir el uniforme de tricolor, cuando salga con destino a España a representar a México en el Campeonato Mundial de Tiro Con Arco, lo anterior luego de quedar clasificada en el control técnico que llevó a cabo la federación mexicana el fin de semana.

Lamentablemente, esto no fue posible para Ana Rebeca Ruiz Buenrostro y Grecia Adriana González Talamantes, las que también se presentaron a este segundo llamado de la federación, pero el resultado no fue el esperado, ya que las puntuaciones no fueron suficientes para ubicarse en los primeros lugares y por tanto, no tuvieron cabida en la selección mexicana.

Díaz Gudiño, quedará a la espera de que la Federación Mexicana de Tiro con Arco, emita el comunicado a la asociación en el estado, para salir a este importante compromiso que representa una nueva oportunidad para representar a nuestro país, solo que ahora será en un evento de primer nivel como es el mundial juvenil.

La tensión se vivió al máximo en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, porque era el segundo llamado y el que definiría las plazas para el viaje a España, para fortuna de Viviana Díaz, los puntos acumulados le permitieron quedar entre las tres mejores del selectivo, consiguiendo así el lugar en la selección nacional.

Recordamos que Viviana Díaz ha tenido un repunte en su carrera deportiva, resultando subcampeona en el Nacional Juvenil que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, entregando 4 medallas de plata a Baja California Sur, peleando de tú a tú con las mejores arqueras del país.