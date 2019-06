Compromiso de Sandra Moreno con habitantes de Puerto Nuevo a solucionar problema que enfrentan al vivir en zona de riesgo

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.-La diputada Sandra Moreno, quien tiene a su cargo la Comisión de Protección Civil visitó a los habitantes de Puerto Nuevo, ahí se comprometió con ellos a trabajar para que sean atendidas las demandas que han venido reclamando, dijo que a través de un consejo presidido por ella se trabajará en mesas de trabajo, con la finalidad de dar respuesta a quienes compraron de buena fe, una casa en esta zona de alto riesgo.

“Ya se formó un consejo a nivel federal tu servidora va a ser la presidenta, integrante de este consejo también está la señora Miriam Sandoval, no tiene la culpa el Gobierno actual de lo que se viene arrastrando pero ahorita tenemos voluntad y empezaremos a trabajar con mesas de trabajo, el día 20 de junio 2019 vendrá gente del Gobierno federal a valorar para dar solución a las familias que viven en esta zona de alto riesgo”.

El encuentro de la Diputada con los vecinos de Puerto Nuevo, ocurrió durante la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a Los Cabos el pasado viernes.

Al preguntar el por qué no habían acudido antes al llamado de los vecinos, respondió “En la pasada reunión no me enteré y posteriormente se me dijo que se haría un consejo, yo les digo a los ciudadanos que es importante alzar la voz para ser escuchados, ya que los habitantes de aquí me han dicho que nadie los ha escuchado, que sólo este Gobierno los ha escuchado y sí vamos a regresar y no es por la visita del presidente de la República Andrés López Obrador, que estamos aquí”. Concluyó.