Comunidades indígenas radicadas en Los Cabos, son reconocidos y atendidos por el actual Gobierno Municipal

Los Cabos BCS., 24 May (Gobierno de Los Cabos). – Como un hecho sin precedentes en el municipio de Los Cabos, Armida Castro Guzmán alcaldesa de la XIII Administración Municipal, inauguró la apertura y realizó la entrega de la primera oficina de la Coordinación Municipal de Asuntos Indígenas, en la delegación de Cabo San Lucas.

Castro Guzmán, expresó “Le preguntaba a Leonardo Jiménez ¿Hace cuántos años que llegaste aquí? más de 30, cuántos años para agruparse, organizarse y reconocerse como indígenas que vienen a un municipio para en conjunto crecer, cuántos años para que las autoridades voltearan y dijeran este no es un grupo minoritario, este es un grupo que necesita el apoyo de sus autoridades y eso fue lo que se hizo, con el trabajo del coordinador municipal de Asuntos Indígenas así como de Cabildo, sumando la voluntad de que se sientan incluidos y que sepan que el municipio de Los Cabos no sería el mismo si no estuvieran compartiendo sus tradiciones, origen y trabajo”.

Manifestó que sin duda este gran destino no se construye solo, sino con mujeres y hombres dispuestos en presumirle al mundo el destino turístico que está en crecimiento, por eso la importancia de este día, porque pasaron más de 30 años de lucha para que tuvieran una oficina a la cual llegar y darse cuenta que son parte de un Gobierno que está para servirles.

De igual forma, Leonardo Jiménez Castrejón coordinador municipal de Asuntos Indígenas dijo hoy su corazón está alegre, porque un día llegó a esta tierra sin nada y hoy lea dado todo, haciendo historia con esta apertura por muy sencilla que parezca, halagado por la presencia de todos, acompañado de tres mujeres que han dignificado la lucha y el reconocimiento histórico del movimiento indígena Armida Castro Guzmán, Isabel Castro Aguirre y Petra Juárez Maceda, grandes mujeres que merecen la admiración de todos, con la inauguración de esta oficina que abre sus puertas con un solo objetivo promover la cultura indígena, la gastronomía, el arte pero sobre todo los derechos humanos de los indígenas.

En esta ceremonia también estuvieron presentes Isabel Castro Aguirre séptima regidora y presidenta de la Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas, Petra Juárez Maceda diputada local por el séptimo distrito, Rosa Delia Cota Montaño secretaria general municipal, Alejandro Fernández Briseño síndico municipal, Rigoberto Arce Martínez tesorero municipal, VíctorOrtegónGóngora director general de Desarrollo Social, Gabriel Fonseca cronista municipal de Los Cabos y Consuelo Baranda Olea diputada suplente del distrito nueve.