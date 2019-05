Con Festivales en todo el Municipio Concluyen Festejos del Día del Niño

Los Cabos BCS., 01 Mayo (Gobierno de Los Cabos). –Niños y niñas de las delegaciones de Miraflores, Santiago, La Ribera, Cabo San Lucas y San José del Cabo, disfrutaron de los Festivales del Día del Niño que organizó el Gobierno Municipal durante tres días consecutivos; con la entrega de regalos, juguetes, dulces y pasteles que reunieron a pequeños de diferentes colonias.

En el marco de estos festejos, la XIII Administración que preside Armida Castro Guzmán puso en marcha los programas municipales “Mi Parque Vive”, con el mejoramiento y rehabilitación de infraestructura en espacios públicos, talleres culturales, reforestación, donación de material deportivo, arranque de las escuelitas técnicas, Vive Vigilante, y Comités Ciudadanos, entre otros.

En su mensaje, la presidente municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán deseó a los pequeños de todas las delegaciones municipales un feliz día del niño, “Ojalá que sea un día que podamos recordar muchos años. Concluimos los festejos que iniciamos el domingo en La Ribera, posteriormente en Santiago, en Miraflores y con mucho gusto, cerramos en Cabo San Lucas y San José del Cabo, representando al Cabildo y a la XIII Administración”.

Agradeció a la ciudadanía la confianza y los invitó a cuidar los espacios públicos, ya que a la par de los festejos se implementan los programas municipales; entre ellos “Mi Parque Vive”, para el uso y disfrute de las familias de Los Cabos.

“Mi prioridad son los niños, los jóvenes y la familia, me comprometí a hacer una nueva historia para los niños, para los jóvenes pero necesito que me ayuden a construirla. Hoy a un año de aquel compromiso con gran parte de ese equipo que me acompañó, les digo esta es palabra cumplida, esta es palabra de mujer, con la única idea de ayudarlos e invitarlos nuevamente a construir juntos una nueva y mejor historia para Los Cabos”, expresó Armida Castro Guzmán.

Durante el cierre de Festivales del Día del Niño que concluyeron en Cabo San Lucas en la colonia Lomas del Sol, segunda etapa y en San José del Cabo en la colonia Vista Hermosa, acompañaron a la alcaldesa Armida Castro Guzmán; la secretaria general Rosa Delia Cota Montaño; el tesorero general municipal Rigoberto Arce; la presidenta del Sistema DIF Los Cabos Rosa Montaño; el delegado de Cabo San Lucas Oscar Leggs Castro, y representantes del Gobierno Estatal, directores generales y municipales de la XIII Administración.