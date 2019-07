Con su labor comprometida, trabajadores de apoyo y asistencia a la educación cumplen con la sociedad de BCS y sistema educativo: SNTE

Ceremonia de entrega de estímulos económicos a 34 trabajadores de la Educación en los cabos por un monto de 885 mil pesos. a nivel estatal se reconoció a 396 empleados con una erogación de más de 10 mdp

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El Gobierno federal y estatal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Sección Tercera del SNTE y el Ayuntamiento de Los Cabos, entregaron ayer estímulos económicos a un total de 34 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación en el municipio de Los Cabos, por un monto de 855 mil pesos.

A nivel estatal serán homenajeados 396 trabajadores erogando poco más de 10 millones de pesos.

Durante la ceremonia a nombre de los trabajadores, Mónica Núñez Rodríguez, afirmó que es un orgullo ser parte del engranaje educativo entregando siempre el mejor esfuerzo con ese toque humano que debe caracterizar en todo momento, recibiendo con orgullo y gratitud este reconocimiento y con el compromiso de seguir desempeñando responsablemente su labor.

“Estamos aquí reunidos para celebrar, festejar y atestiguar que nuestras actividades a través del tiempo y en cada una de nuestras áreas se ven reflejadas en el reconocimiento que el Gobierno del Estado, la SEP, el SNTE, nuestros compañeros y misma sociedad observa a diario a través de nuestra labor, en cada plantel educativo Cendi, jardines, primarias, albergues, Usaer, secundarias y oficinas administrativo educativas, contribuimos en el logro de los objetivos institucionales al brindar un servicio que coadyuva a la formación de esos seres humanos que son nuestros alumnos y el futuro de nuestra sociedad”, planteó.

Por su parte, José Nicolás Gutiérrez Domínguez, secretario general de la Sección Tercera del SNTE, indicó que el Gobierno del Estado, el Gobierno federal y el SNTE realizaron una erogación de 10 millones 100 mil pesos en el pago de estímulos a 396 trabajadores que están cumpliendo con la sociedad de Baja California Sur y sistema educativo.

“A nombre del SNTE reconocerles esa labor que ustedes realizan, ese gran compromiso que tienen con el sistema educativo y va nuestra felicitación para el próximo 21 de julio, día del Personal de Apoyo a la Educación, que la pasen de lo mejor”, refirió.

El jefe de los Servicios Regionales de la SEP, René Hernández Jiménez, en su mensaje de cierre de la ceremonia, indicó: “ustedes son el rostro amable de la escuela, cuando los niños llegan y los reciben siempre tan afables, tan al pendiente de los escolares para que no les pase nada, me uno al reconocimiento que hace Gobierno federal y SNTE, no está por de más, qué bueno recibir un documento en papel y con una cantidad, el dinero no es la felicidad pero nos permite a través de eso obtener felicidad y en ese sentido, los seres humanos estamos para producir felicidad”.

Cabe hacer mención que los trabajadores con 10 años de servicio recibieron un estímulo económico de 8 mil 406 pesos; los de 15 años, 16 mil, 608 pesos; los de 20 años de servicio, 24 mil 884 pesos.

Asimismo, quienes cumplieron 25 años de servicio recibieron un estímulo por 33 mil 267 pesos; con 30 años, 41 mil 764 pesos y con 35 años de servicio reciben un total de 50 mil 371 pesos.