Conciertos de piano, un espacio enriquecedor para la ciudadanía de Los Cabos

Los Cabos BCS., 26 Abr (Gobierno de Los Cabos). –Como parte de proyecto “Música para el Alma” dentro del programa de Desarrollo Cultural Municipal, se llevó a cabo la inauguración de temporada de Conciertos de Piano, que realiza el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos a través del Instituto de la Cultura y las Artes, evento que se realizó en el Pabellón Cultural de la República.

Se contó con la participación delos maestros Arturo Ramírez “Pianismo Momentum y Composiciones originales” Antonio Cruz “Sones Jarochos en Jazz, My song Jarocho, Fuga Latina, Vals Osoris y Danzón para Lupita”, Jonathan Orozco “Un minuet para ti, de buen humor en San José, Impro waiting for you in down town, Samba flamenca, Balada para Gabriela” y Diego Ramírez “Las tres eras de México, México antiguo, la conquista y la era moderna, Pa’ax (música maya) y el papalote de Quetzalli (audio visual).

Al respecto, Calafia Pozo Martínez directora general del Instituto de la Cultura y las Artes del Gobierno de Los Cabos, expresó que se está iniciando una serie de conciertos de piano querealizan como parte de la adquisición de un piano de cola que se hizo anteriormente, siguiendo un proyecto dentro del programa Desarrollo Cultural Municipal, así que en este evento se realizó un concierto de piano que organizo el músico Jonathan Orozco, quien realizo la convocatoria.

“Se presentaron cuatro excelentes músicos, ofreciéndonos un concierto muy variado el cual tuvo muy buena respuesta, donde la gente busca este tipo de eventos, difundir estas actividades es muy importante” concluyó.