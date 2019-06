Confirma tesorero Rigoberto Arce Martínez 200 mdp de inversión para pavimentación de calles y 160 mdp para obra social

Junto con la Alcaldesa, Arce Martínez indicó que las obras se van a realizar principalmente en Cabo San Lucas y San José del Cabo, sin olvidar las delegaciones rurales

Jorge Mendoza Ruiz

San José del Cabo.– En las próximas semanas el Ayuntamiento de Los Cabos a través de Tesorería Municipal va a aplicar una inversión de 360 millones de pesos para obras de infraestructura social, infraestructura deportiva, recreativa y educativa.

De manera conjunta lo dieron a conocer la presidenta municipal Armida Castro Guzmán y el tesorero Rigoberto Arce Martínez, en la tradicional conferencia de los lunes, donde señalaron que sólo están a la espera de que en la próxima sesión el H. Cabildo les apruebe el monto de inversión.

El responsable de las finanzas municipales explicó que del total de la inversión, 200 millones de pesos son recursos federales y el resto son recursos públicos, provenientes de los impuestos ciudadanos, y que se van a regresar en beneficios a sus colonias y comunidades.

La inversión bipartita pretende beneficiar a las familias de Cabo San Lucas y San José del Cabo, así como de Miraflores, Santiago y La Ribera, sostuvo el Tesorero Municipal en la conferencia colectiva de este lunes.

Explicó el funcionario municipal que los 200 millones de pesos provenientes de la Federación están etiquetados para obras estratégicas de pavimentación, de manera particular cerrando circuitos viales que benefician de manera colectiva y no de manera particular.

Los otros 160 millones de pesos, que tienen su origen en el pago de los impuestos ciudadanos, se van orientar a la construcción de museos, del parque temático en la delegación de Santiago y en obras deportivas, recreativas y educativas que serán de gran impacto social.

Asimismo, con los recursos propios se busca recuperar varios espacios públicos, donde las familias cabeñas gustan de asistir para pasar ratos de recreación y esparcimiento, manifestó Rigoberto Arce Martínez.

Con relación a la pavimentación de la calle Nicolás Tamaral de Cabo San Lucas, avenida estratégica para la circulación vial del puerto, el Tesorero y la Alcaldesa coincidieron en señalar que se encuentran en toda la disposición de concluirla, sólo falta que el Ejido Cabo San Lucas autorice las obras al encontrarse en su núcleo ejidal.