“Conflictos taxis vs Uber son por no aprobar ley de movilidad”, Gobernador

El que los diputados locales aún no se definan al respecto, es lo que está causando los problemas en el municipio de Los Cabos, declaró Carlos Mendoza

Claudia Avilés

La Paz.-“El no aprobar todavía la ley de movilidad que el Gobierno del Estado envió al Congreso estatal, es decir, que los legisladores aún no se definan al respecto, es lo que está causando los problemas entre los taxistas y los choferes de la plataforma de Uber en el municipio de Los Cabos”, declaró el gobernador, Calos Mendoza Davis.

“Gracias a este tipo de notas y comentarios, hacemos un exhorto al Congreso del Estado para que defina de una buena vez la posición que tienen en torno a la iniciativa que enviamos hace muchos meses para esa reforma en materia de movilidad, que la indefinición es la que está generando estos niveles de atención”, apuntó.

Apenas este martes, un grupo de taxistas se enfrentaron con un conductor de Uber en el Corredor Turístico de Cabo San Lucas; incluso, no permitieron a turistas extranjeros el abordar a ese medio de transporte. Sin embargo, no es la primera vez que esos dos prestadores de servicio chocan, debido a que los primeros piden que no se permita la operación de Uber en el municipio, ya que argumentan no cuentan con el permiso correspondiente o están fuera de la legalidad.

Respecto a los últimos hechos registrados, Mendoza Davis calificó como “lamentable que esto suceda”. Informó que este jueves estará en una gira de trabajo por ese municipio; ahí dijo, platicará con la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, para “ver en qué pueden ayudar” sobre ese tema.

Expresó que espera que esa situación no termine por afectar al turismo, sobre todo al extranjero que llega a Baja California Sur y en especial a Los Cabos, donde arriban más de tres millones de turistas al año. “Yo espero que no, espero que se trate de un caso aislado, pero habremos de monitorearlo de manera puntual”, finalizó.