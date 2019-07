Conformación del Consejo de Diplomacia Turística, buen paso del Gobierno federal para fortalecer promoción turística: Rodrigo Esponda

Esponda, integra el panel de 40 expertos junto con varios empresarios del destino como Francisco Bulnes y Pablo Azcárraga, presidente del Grupo Posadas, quien tiene una propiedad en el destino turístico

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El Consejo de Diplomacia Turística que recién se conformó es un buen primer paso de la nueva administración federal para poder ir incorporando y estableciendo metas específicas que permitan continuar aumentando el flujo turístico y la derrama económica al país y al destino, que es bien importante porque genera fuentes de empleo, así lo consideró el director general del Fideicomiso Turístico de Los Cabos (Fiturca), Rodrigo Esponda Cascajares.

Abundó que la idea es que con un grupo de personas involucradas en la actividad turística se pueda dar alguna asesoría sobre estas acciones de promoción turística que se realice vía los consulados y las embajadas.

En el caso particular de Los Cabos es una buena oportunidad, porque este destino está realizando un papel muy relevante y como destino de playa es el único que continúa creciendo en el flujo turístico internacional desde el primer mercado que son los Estados Unidos; mientras que en otros polos turísticos de México han tenido un decremento en el número de visitantes estadounidenses, aquí no ha sido así, ha continuado creciendo, “además tenemos apertura de nuevas propiedades, nuevos vuelos y un dinamismo que esto se ve reflejado en la actividad económica de toda la región, para nosotros es una oportunidad de que Los Cabos siga siendo un referente a nivel nacional entre este grupo de expertos y entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Turismo”.

En 60 días se habrán de reunir quienes participan en este Consejo para definir las estrategias a realizar, mencionó.

“Hemos continuado el diálogo tanto con Sectur como con la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las acciones que el destino puntualmente había realizado sobre el manejo de crisis que se dio hace dos años y medio con el tema seguridad y las campañas de promoción que no se han dejado de hacer y que no se ha dejado de invertir, los nuevos vuelos; me parece que ellos quisieron retomar esta experiencia y en un plazo de 60 días nos reuniremos y será la primera sesión de trabajo con metas específicas a alcanzar y acciones puntuales que se tienen que continuar”, reiteró.

Reveló además que del panel de expertos que en total son 40, la mitad fueron propuestos por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la otra mitad por la Secretaría federal de Turismo.

“Como empresario el propietario del Grupo Solmar, Francisco Bulnes también está en el Consejo de Diplomacia Turística, reconocimiento a un empresario turístico local, que está haciendo un buen trabajo en mantener la inversión y el crecimiento en el destino; hay otros empresarios que tienen propiedades en Los Cabos y grupo de empresarios muy fuertes que tienen distintas propiedades, Pablo Azcárraga, como presidente del CNET, que es el presidente del Grupo Posadas que también tiene una propiedad en el destino. Hay otros grupos de empresarios que tienen importantes inversiones aquí, pero como propietario único en este polo turístico es Francisco Bulnes”, citó.

Dejó en claro que aunado a este Consejo, Los Cabos y el Fiturca continuarán realizando sus actividades de manera normal, reforzando los esquemas de promoción, conectividad y las campañas de mercadotecnia, acciones que han estado dando buenos resultados.