Construcciones en El Médano, atentado al rescate

Limita el accionar de cuerpos de salvamento obstrucciones a accesos a tan preciada playa , advierte Juan Carbajal

Cabo San Lucas.- Juan Antonio Carbajal Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos de CSL, explicó que es lamentable que el acceso a playa entre hoteles Cabo Villas y Hacienda esté obstruido por una construcción que a todas luces impide el paso no sólo a los bañistas sino a unidades de emergencia, “si los pocos accesos existentes empiezan a obstruirse con construcciones no autorizadas, pues tremendo lío se está generando, no sólo en cuanto al desarrollo, sino en la factibilidad para atender un servicio de emergencia”.

Añadió que el ingresar a ciertas zonas turísticas o residenciales se ha convertido en un verdadero problema debido a que los pocos accesos disponibles no son aptos para que los servicios de emergencia ingresen, y cuando lo hacen en playas o áreas ya prácticamente consideradas como propiedad privada, pues así lo manejan algunos desarrolladores, es muy difícil maniobrar.

“Si se limita el acceso a los vehículos de emergencia a las playas públicas y sobre todo a las más concurridas, será casi imposible responder con inmediatez”.

Puntualizó que esta situación preocupa, pues a la orilla de la playa hay bastantes construcciones, restaurantes, hoteles y demás negocios, por lo que en un momento determinado se requerirá del apoyo de Bomberos, sin embargo con construcciones obstruyendo la playa, básicamente no se tendrá acceso, “si los pocos que hay empiezan a obstruirse con construcciones no autorizadas, pues tremendo lío se está generando no sólo en cuanto al desarrollo del destino, sino en la factibilidad para atender un servicio de emergencia’’.

Concluyó que muchos empresarios creen que jamás sus propiedades van a necesitar del apoyo del cuerpo de rescate, “incluso se creen inmunes a los accidentes o desastres, pero la realidad es que el riesgo es permanente y existe, por lo que deben hacer un acto de reflexión y tratar de habilitar esos accesos para que los vehículos de emergencia puedan ingresar. El día en que una unidad de emergencia requiera ingresar a esa zona y no lo haga porque está obstruida, obviamente el inmueble que sufra el incendio afectará otras edificaciones por la razón de no controlarlo a tiempo”. Concluyó.