Corresponderá a la CFE decidir sobre cable submarino para BCS: V. Castro

La Paz.- Víctor Castro Cosío, delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, aclaró que no tiene información precisa sobre el proyecto de cable submarino para interconectar eléctricamente a Baja California Sur con el macizo continental y que, hasta lo que conoce, este 2019 no hay inversión; sin embargo, dijo que, si es necesario, se revisará en el 2020 por parte de las autoridades competentes.

“Para nosotros, todo lo que venga a fortalecer el desarrollo de la producción de energía en la Comisión Federal será importante; pero lo repito, hasta el día de hoy yo no tengo conocimiento de que se vaya a invertir en un cable submarino, probablemente se analice y, si esa fuera la alternativa, serán las autoridades las que informen, y me refiero a la Comisión Federal de Electricidad.

“Un servidor no tiene la información, yo solamente establecí eso, generó y desató una polémica acerca de que se cancelaba, yo nunca dije ‘se cancela el proyecto’, yo dije que eso no iba, en el buen sentido de la palabra, no hay ninguna información de que vaya en este año a invertirse en un cable submarino, yo no tengo esa información, fue todo; Lo repito, carezco de esa información, pero si fuera necesario, serán las autoridades las que técnicamente vean si conviene o no hacer ese tipo de inversión, pero por lo pronto no hay inversión en el 2019”.

Abundó que, en todo lo que ha preguntado sobre el tema, la respuesta ha sido que no va esta inversión en lo que resta del 2019. “Si en el 2020 consideran que debe de venir un cable submarino y la tecnología es tan avanzada que nos va a suministrar energía eléctrica de Sistema Nacional de Energía, bienvenido, yo soy el más interesado en que mi tierra tenga mayor cobertura energética, sobre todo eléctrica, que es importante; esperemos que todos sigan buscando las alternativas más adecuadas, las menos costosas y que nos garanticen que tengamos suficiente energía por el desarrollo de Baja California Sur, eso es lo que nos importa, es lo que nos interesa”.

Castro Cosío se disculpó por la anterior declaración que dio a éste medio, aclaró que en esa ocasión la prisa de entrar a un evento al que fui invitado, de manera muy lo tomó de manera presionada. “Quiero pedirles una disculpa porque yo no me imaginé que iban aprovechar algunos esta rapidísima respuesta de decirles ‘este año yo no tengo información de que se vaya a invertir”.