Debe Contraloría investigar lo que ocurre en el pozo 4: Julio Castillo

Tiene que revisarse la Ley general de aguas y verificar si el recurso puede comercializarse del modo en que lo está haciendo oomsapas, señala el titular del Consejo Coordinador de Los Cabos

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Julio Castillo Gómez, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), dio a conocer que la situación que prevalece en el pozo 4 en colonia El Tezal, debe aclararse a la brevedad pues hay funcionarios que están haciendo señalamientos muy delicados, además de que tendrá que revisarse la Ley General de Aguas y verificar si es legal la comercialización del recurso del pozo 4, tanto para los piperos, enfatizando que este asunto no puede dejarse así, por lo que Contraloría Municipal tendrá que investigar y resolver de manera urgente.

Señaló que otro punto a revisar es ver qué tan legal es la comercialización que Oomsapas está haciendo con el agua del pozo 4, no puede limitarse el recurso a los sectores sociales, escuelas, hospitales, mismos a los que no se les puede cobrar por dotarles de agua, al contrario habrá que seguirles apoyando debido que es para el beneficio de la comunidad; “sin embargo el utilizar el pozo para comercializar el recurso de la manera en que lo están haciendo tiene que aclararse”.

Así mismo dijo que es necesario saber cuáles son las limitantes en cuanto al uso del agua nacional y si puede ser empleada y comercializada de esta forma, autoridades tendrán que explicar públicamente lo que están haciendo, “lo que dicen los funcionarios municipales de irregularidades en la operatividad del pozo es delicado, sobre todo por la forma en que se está cobrando ya que hasta ahora no se sabe si es legal ofertar el líquido cuando se trata de aguas nacionales, además de que no hay ningún control de la venta”.

Explicó que como sociedad, lo que menos se quiere son vacíos o situaciones que dejen duda a la confianza del manejo de los recursos económicos y naturales como lo es el agua potable, líquido que es fundamental en Los Cabos, “urge a la brevedad que esta situación se aclare con documentación y acciones concretas”.

Si existe la acción irregular, entonces autoridades deberán proceder hasta las últimas consecuencias, pues la sociedad no va a tolerar situaciones no claras, “si hay un manejo incorrecto que se castigue a quien lo esté haciendo y que informen públicamente lo que está pasando, pues no se puede lucrar con el agua sobre todo en una región en el que todas las familias la necesitan”.