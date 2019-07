Debe Fonatur pensar en el bienestar de la comunidad y no en cómo perjudicarla, asevera Víctor Castro

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Víctor Castro Cosío, delegado de los programas federales en Baja California Sur, dio a conocer que confía que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de Los Cabos actuará de manera correcta y en beneficio de la comunidad, aseveró que las instancias federales están para brindar el bienestar a la población y no para generarle un perjuicio, en caso de que esta dependencia decida cerrar las compuertas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para no recibir las descargas del municipio, seguramente habrá otras instituciones de la Federación que no lo van a permitir, como las ambientales.

Explicó que la situación de que Fonatur deje de recibir las descargas del municipio de Los Cabos a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, es un tema delicado que deberá analizarse muy bien, pues no puede permitirse ningún tipo de perjuicio que pase por encima de la población.

“Encima de cualquier decisión debe estar el interés de nuestras comunidades, no creo que esta institución vaya actuar en perjuicio de la población”, aseguró que no cree que Fonatur cierre las compuertas de la PTAR para dejar de recibir las descargas del municipio de Los Cabos.

Aseveró que no existen situaciones jurídicas, técnicas o administrativa en agravio de los habitantes, “no es la postura del Gobierno federal, al contrario su misión es atender bien a la gente, no es posible que la Federación dé una instrucción de esta naturaleza y lógicamente no sería aprobada por ninguna instancia federal”.

Concluyó diciendo que instancias federales y locales deben buscar los acuerdos y superar las diferencias técnicas o administrativas que puedan existir.