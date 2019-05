Debe haber control en gastos del Gobierno, cero privilegios, no despilfarros y no más burocratismo, pero sí infraestructura urbana e inversión: Canaco Los Cabos

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Ignacio Labandeira Villanueva, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Los Cabos, señaló que la ley de austeridad republicana que promueve el nuevo Gobierno federal debe llevarse a cabo para acabar con los despilfarros, privilegios y burocratismo, pero señaló que de ninguna manera deben haber recortes en los aspectos de inversión e infraestructura urbana, al contrario, las autoridades deberían inyectar los recursos necesarios en estos dos aspectos.

Refirió que el plan de austeridad que pretende aplicar esta administración es totalitario, cuyo objetivo es tener un control de la situación económica, indicando que es sano para el gobierno el que no existan despilfarros; sin embargo refirió que la única manera de que exista El Progreso y bienestar en la comunidad, es apostándole a las inversiones.

De igual modo, dijo que es necesario el recortar áreas o dependencias para evitar grandes nóminas, situación que debe controlarse de manera estricta, “tiene que dejarse claro el concepto de austeridad, no estamos en contra de que la administración sea más rigurosa en cuanto al manejo de los recursos, siempre y cuando no afecte el desarrollo económico y urbano de las comunidades, necesitamos infraestructura urbana, por lo que no hay que esperar; hace mucho no hay inversión por parte del Gobierno federal para atender las demandas sociales de la región y si la Federación recorta el presupuesto, el problema se remarcará aún más”.