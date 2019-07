Debe trabajar Municipio en mejorar imagen y seguridad en zona turística de CSL y retirar a ‘flayeros”: Coparmex Los Cabos

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Hernando Vidales, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Los Cabos, dijo que la imagen y la seguridad del destino son temas muy importantes que deben atenderse, por lo que autoridades tienen que desalentar el acoso de promotores de ventas que se colocan en las noches sobre las aceras a ofrecer los servicios del negocio que representan, situación que va en contra de las normas municipales.

Detalló que debe existir un control en este tema, pues no se puede estar molestando al turista, no está bien y no es correcto, “hay otras maneras más efectivas para atraer a los turistas sin necesidad de andar detrás de la personas”.

Recalcó que la autoridad debe aplicarse en este tema y sancionar a aquellos empresarios que permiten a sus promotores salir a las calles, sin importar la mala imagen y el ambiente de inseguridad que generan con esta forma de operar.

“Estos vendedores no dejan pasar libremente al turista que sale en la noche al centro de CSL, por lo que se requiere un estricto control y una serie de operativos que deberán llevarse de manera continua y permanente”.