Deben nulificar permiso de construcción en obra de El Médano y proceder; no puede construirse en playa: Síndico

Cabo San Lucas.- Mario Alejandro Fernández Briseño, síndico municipal de Los Cabos, explicó que posterior a que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dictaminara que la firma en la licencia de construcción otorgada en El Médano a un costado del hotel Me Cabo es falsa, la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano tiene que hacer su trabajo y proceder legalmente, en cuanto al caso de la licencia de construcción que tiene firma por ausencia del ex director de Planeación y Desarrollo, Álvaro Ramírez es necesario buscar la manera de anular el permiso, así que el asunto le compete a la Contraloría.

Explicó que en el caso de la construcción que se encuentra en la parte alta de El Médano, es la Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano la que tiene que hacer su trabajo y tomar la determinación de lo que se va a hacer; cabe resaltar que en este caso el ingeniero Álvaro Ramírez, ex director de Planeación y Desarrollo Urbano fue el afectado y a quien le falsificaron su firma, por lo que procedió legalmente.

“Si este proyecto se realizó de mala manera, entonces la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano deberá proceder para posteriormente Sindicatura actuar en caso de que haya un incumpliento por parte del desarrollador “, aseveró.

En cuanto al tema de la construcción en plena playa de El Médano entre hoteles Hacienda y Cabo Villas, dijo que la licencia que presenta el desarrollador es una licencia que trae rúbrica por ausencia, misma que no tiene validez, por lo que se debe de realizar una nulidad de la licencia de construcción, por lo que la Contraloría está atendiendo el caso.

Así mismo dijo que hay un amparo que presentó el desarrollador para retirar la clausura de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y de este modo continuar con los trabajos, al parecer cuenta con permisos federales por parte de la administración anterior, sin embargo en este caso se requiere la denuncia ciudadana.