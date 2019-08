Deja jornada edilicia mal sabor de boca a Puerto Nuevo

Miles del desarrollo habitacional expuestos ante la cresta de la temporada ciclónica en puerta; mayoría edilicia de Morena, PRI y PAN, rechazaron punto de acuerdo de urgente resolución de la alcaldesa Armida Castro por construir la obra con nueve millones de pesos que provendrían de un área de donación

El 2017 con las lluvias de la tormenta tropical “Lidia” un edificio colapsó; el fraccionamiento en San José del Cabo fue autorizado una década atrás por autoridades de los tres niveles de gobierno en medio del arroyo El Pedregal. Sin justicia, persiste la corrupción e impunidad

El bono anual municipal por vida cara que otorgaba el Ayuntamiento a maestros, ayer por igual en la sesión de Cabildo la mayoría edilicia lo rechazó

San José del Cabo.-Varios miles de vecinos de Puerto Nuevo y Monte Bello, a punto de ser impactados por la cresta de la temporada ciclónica 2019, después de la sesión de Cabildo de ayer en la que un frente mayoritario de regidores de Morena, PRI y PAN rechazaron un punto con carácter de urgencia de la alcaldesa Armida Castro para la construcción de un muro de protección, quedaron con las interrogantes de lo que pueda suceder con la obra cuando de nueva cuenta, con el tiempo en contra, se lleguen a reunir en sesión edilicia.

Aparte, también, por mayoría edilicia a los 4 mil 15 maestros que venían recibiendo desde hace una década un bono municipal de 900 pesos, ya no se les entregará al pronunciarse en ese sentido regidores de Morena y del PRI.

En la sesión de cabildo de este jueves en lo que respecta al punto de acuerdo presentado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio que preside el síndico municipal Alejandro Fernández Briseño, para recibir en efectivo el monto correspondiente a un área de donación, en la zona del desarrollo turístico de Palmilla, cuyo monto de 9 millones de pesos se utilizaría, según el mismo punto de acuerdo, para sustentar una obra de encausamiento en el arroyo que atraviesa la zona de Puerto Nuevo y Monte Bello; se sometió a votación la propuesta de la alcaldesa de calificar el punto de acuerdo como urgente resolución.

Los cuatro regidores de Morena, Irene Roman, Berenice Serrato, Hector Torres y Isabel Castro, sumados a la priista Tabita Rodríguez, el panista Belmar Pimental y Flavio Olachea de extinto PES votaron en contra de la intención de la alcaldesa, por lo que se optó por finalmente bajar el punto de acuerdo.

En ese sentido la votación del punto de acuerdo para definir si se aprueba o no la medida de utilizar el monto del área de donación para la mencionada obra de protección se realizará en la próxima sesión de cabildo ya sea ordinario y extraordinaria; ya que el martes próximo se concluirán los puntos que quedaron pendientes de la sesión de ayer.

‘’El tema viene de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se le expone la situación de protección civil, donde tenemos serios conflictos; después de las mesas de trabajo se hace un estimado de cómo podemos canalizar las aguas broncas, más allá de las gestiones necesarias que estemos haciendo con Infonavit y Fovissste, que podemos hacer ahorita, los arquitectos e ingenieros definieron una ruta a seguir que requiere de una inversión que no está en un presupuesto de obra, que requiere más tiempo, por ello la sindicatura tuvo a bien hacer esta recomendación, esta propuesta que vendría a solucionarnos a nosotros de manera inmediata conforme a lo que los expertos nos están indicando, y están proponiendo un muro de piedra, se llaman gaviones y ganarle tiempo a las lluvias por ello estamos pidiendo la urgente resolución del punto’’, citó Armida Castro.

También, durante la sesión edilicia celebrada este jueves, se permitió que hiciera uso de la voz la dirigente de Puerto Nuevo Míriam Sandoval, quien casi imploró se vea por sus vidas y su patrimonio, pero de nueva cuenta quedan en la incertidumbre, sin justicia, con un clima de total impunidad luego de que Conagua e Infonavit y otras instancias estatales y municipales, una década atrás, permitieran la construcción de los desarrollos habitacionales en medio de arroyos

En tanto los ediles Berenice Serratos y Héctor Torres indicaron haber cierta confusión en el punto y requirieron mayor información.

Regidora Berenice Serratos

‘’Se requiere de mayor información, a la gente de Puerto Nuevo se les está dando el apoyo, el mismo Presidente de la República dio instrucciones para que se atendiera a las personas de Puerto Nuevo; no todas quieren un muro de protección, quieren ser reubicados’’.

Regidor Héctor Torres

‘’En este punto el promovente dice que en vez de pagarle al Ayuntamiento con el área de donación, lo quiere pagar en efectivo, no estamos de acuerdo en que nos den dinero en vez el área de donación, y por otra parte, este punto se va a otro asunto que es urgente desde hace mucho años y ahora el Gobierno federal toma cartas en el asunto, que es el tema del fraccionamiento de Puerto Nuevo, entonces para aprobar recursos necesitamos mesas de trabajo y traerlo a Cabildo’’

En tanto la dirigente vecinal de Puerto Nuevo Míriam Sandoval, al conocer que no se aprobaría dicho punto, ante la incertidumbre, casi al borde del llanto expresó molestia y dijo esperar que el presidente López Obrador finalmente los reubique y que la Cuarta Transformación sea un sinónimo de no corrupción e impunidad como la que se encuentra actualmente sobre Puerto Nuevo.

‘’Espero regidores que votaron en contra esto no nos afecte y no haya pérdidas de vida humana, que al parecer es lo que quieren, dejo en sus conciencias lo que acaban de hacer; somos miles de familias que estamos padeciendo más de 8 años que en cada temporada de huracanes tenemos que salir corriendo porque hicieron mal las cosas; y que quede claro que también fue en Cabildo donde se aprobaron desarrollos de Puerto Nuevo y Chula Vista, y no quiero decir que fueron ustedes, ya es tiempo de que haya un avance, queremos la reubicación, pero para eso sabemos que se llevará un tiempo, pero si ahorita esas obras nos vienen a beneficiar para que por lo menos tengamos la certeza de que vamos a estar en un lugar más seguro, no sé porqué ustedes no quieren hacerlo, no es nada político, quítense ahorita los colores de partido y vean la manera de salvaguardar las vidas de las familias, de niños, fuimos compradores de buena fe y hemos tocado la puerta más grande que es la del Gobierno Federal’’

MAESTROS SIN BONO MUNICIPAL

Por otra parte también los regidores de Morena y del PRI dijeron esto cuando se pronunciaron en contra del bono

‘’Por lo que el punto donde se propone darle 900 pesos de bono de vida cara en un año al maestro, que sería 75 pesos mensuales resulta ineficiente para compensar la vida cara del municipio, resulta más mal visto ya que lejos de ser un paliativo para el beneficio de los trabajadores de la educación, parece más una medida clientelar y electorera’’.

En tanto la maestra Martha Luis dijo que es lamentable que los regidores de Morena incumplieran con lo prometido en campaña de apoyarlos con el bono de vida cara, que viene a darles un gran apoyo sobre todo a los que no tienen base y ganan un salario mínimo.

‘’Es una promesa que habían hecho los regidores de Morena en campaña, de darnos el bono, y ahora se echaron para atrás, aunque sea poco pero nos ayuda ese dinero, sobre todo a los maestros que somos compensados, ya que ganamos 3 mil 800, que no alcanzan en nada’’.