Delfinoterapias de gran apoyo para el Desarrollo Emocional de la niñez con Discapacidad

Los Cabos BCS., 30 mayo (Gobierno Municipal). – Son las delfinoterapias que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Los Cabos en coordinación con el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad que dirige María del Socorro Togo Goméz, y de la mano con Cabo Dolphins de gran apoyo para el desarrollo emocional de niñas y niños con discapacidad; así lo consideró Bárbara Martha Murillo, mamá de Santiago, quien participó en las delfinoterapias en donde recibió una buena atención y fue un espacio de recreación, y convivencia con sus compañeros.

“Agradecerle a DIF a IMDIS y en si, a todo el personal tanto a la presidenta municipal por el apoyo que se les está dando a ellos, mi hijo asistió y la verdad estuvo muy bien, fuimos muy bien atendidos, tanto por personal del Gobierno de Los Cabos y las personas que trabajan en el delfinario, fueron muy amables y muy atentas con nosotros; me parece muy bien porque por ejemplo él ya no asiste a una institución a una escuela y además de recibir terapias a ellos sirve como una salida, un paseo, distraerse y convivir con sus mismos compañeros” precisó Bárbara Martha Murillo madre de niño beneficiado.

Respecto a la atención que reciben del el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (IMDIS), aseguró que es muy buena, el personal atento a sus necesidades “tenemos los grupos de WhatsApp donde nos informan todo, los programas los apoyos a cada uno al que pueda entrar cada niño, porque obvio no pueden entrar a todos los programas, pero si nos dan información de que programa es el que los va a beneficiar”.

Para concluir, invitó a padres de familia de menores con discapacidad y en general a las familias de personas con discapacidad a que se acerquen a estas dependencias en donde recibirán apoyo para mejorar las condiciones de vida de sus familias. “La verdad que si deberían de acercarse, hay personas que todavía no se han acercado, no están informadas, no saben ni cómo acercarse, yo creo que si se les debería de apoyar un poco más en ese sentido, ahorita que ya sé que hay subdelegados en cada colonia yo creo que va a ser más fácil que ellos también, visiten a las personas y las hagan acudir aquí a donde se les pueda apoyar en todo sentido”, finalizó la mamá de Santiago.