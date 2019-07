Denuncia Colegio de Arquitectos venta de terrenos en invasiones a través de las redes sociales

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.-Ricardo Quintero, integrante del Colegio de Arquitectos, denunció en conferencia de prensa que actualmente los terrenos en zonas de invasión o de alto riesgo se venden a través en la redes sociales, por lo que hacen un llamado a las autoridades a poner un control, y evitar que continúan creciendo los asentamientos humanos.

Reiteró que en dichos lotes, además de que muchos de ellos no cuentan con permisos y están en zonas de alto riesgo, no cuentan con los servicios. Por lo que dijo, la gente está comprando riesgos y el Gobierno no hace nada.

‘’Las invasiones es uno de los problemas más graves que tenemos en el municipio, incluso en lugares de alto riesgo, y actualmente se siguen dando sin ningún control como es el caso de Chula vista, pero no sólo eso, ahora se está dando la venta de estos terrenos en las redes sociales, no menos de 10 desarrollos están en venta que no sabemos si tienen permiso, si están respetando el Plan de Desarrollo Urbano, si cuentan con las vialidades, entre otros’’.

Aseveró que con respecto al tema ellos ya solicitaron información al Ayuntamiento sin embargo hasta el momento no han obtenido respuesta. ‘’Seguimos esperando respuesta de este tema de venta de terrenos, muchos en zonas de invasión y que además no cuentan con servicios, pavimentación, infraestructura y lejos de escuelas, hospitales entre otros, no se vale que la gente esté comprando riesgos y la autoridad no actúe, debe hacer los recorridos por estos predios que están vendiendo, sin la seguridad ’’.

Agregó que dichos terrenos que están vendiendo en las redes sociales se localizan en diferentes puntos de la ciudad, ‘’en infinidad de lugares, por ello es que estamos solicitando la información a la autoridad municipal’’.

Finalizó diciendo que muchos desarrollos están vendiendo sin contar con permisos y autorizaciones adecuadas.

Al final de cuentas estos desarrollos van a dejar a la ciudadanía sin infraestructura y servicios y la autoridad tendrá que hacerle frente y resolver esta situación’’.