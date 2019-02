Denuncian a Democracia en Marcha de “dar permisos” para vender en la playa

El líder de la agrupación, Leonardo Jiménez reconoció la credencialización y pidió que se abra el padrón de comerciantes en playas que no se actualiza desde el 2001

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Después de que vendedores ambulantes empadronados por el Municipio de Los Cabos, denunciaron a esta casa editora, la presencia de vendedores ‘golondrinos’, que sin permiso del Gobierno trabajaban con el amparo de credenciales otorgadas por Democracia en Marcha que indicaba a las personas el lugar de playa, por lo que comerciantes empadronados al Municipio pidieron la intervención de la autoridad municipal.

Por su parte el líder de esta asociación civil, Leonardo Jiménez, dijo haber entregado hace tiempo credenciales a personas que tenían tiempo trabajando en la playa, sin embargo no verificó que estuvieran registradas ante el

Municipio de Los Cabos, dejando entrever la necesidad de ampliar el padrón de vendedores.

Aparecen vendedores ‘golondrinos’ con credenciales firmadas por líder social Vendedor ambulante de la playa Cabo del Sol de nombre Bonifacio Castro, dio a conocer que hace días llegaron inspectores del Municipio para verificar la zona, detectando que algunas personas no traían el permiso del Ayuntamiento, sin embargo personal de Gobierno no procedió conforme a la ley, debido a que no hicieron nada cuando los vendedores ‘golondrinos’ mostraron una identificación de una asociación civil, representada por un señor de nombre Leonardo Jiménez y que nada tiene que ver con el padrón municipal de los 698 vendedores. El afectado pidió la intervención de las autoridades municipales y apliquen la ley, “Andrés Manuel López Obrador, dijo cero corrupción así que este Ayuntamiento también debe seguir el ejemplo del Presidente de la República. Tengo más de 30 años trabajando en la playa y es injusto que salgan con estas cosas”.

Democracia en Marcha AC ha otorgado credenciales a personas que han solicitado apoyo Leonardo Jiménez, representante de la Asociación Civil, dijo que hace tiempo, dio credenciales de la asociación civil Democracia en Marcha a varios compañeros que trabajan a en la playa con el afán de apoyarlos, sin embargo Jiménez no verificó que estas personas estuvieran en el padrón de Vendedores Ambulantes del Municipio, refiriendo que los afiliados tienen el derecho de trabajar.

“Estoy de acuerdo que estas personas adheridas a la AC no tengan la oportunidad de trabajar con alguna credencial en la playa, pero hay que recordar que el padrón de vendedores ambulantes no se ha tocado desde el 2001, hace tiempo le expusimos a la presidente municipal, Armida Castro, ayudar a estas personas, sin embargo no encontramos respuesta”.

Recalcó qué hay vendedores que tienen mucho tiempo en CSL y que están adheridos a Democracia en Marcha, “no estamos diciendo que con esto se les está dando permiso para que hagan y deshagan, en ningún momento hemos dado la autorización para que trabajen en la playa la credencial sólo es de afiliación”.

Inspección Fiscal no protege a nadie Manuel Márquez, director municipal de Inspección Fiscal en Los Cabos, indicó que la dependencia lleva constantes operativos en las playas para regular el comercio ambulante, “está en marcha la credencialización de los 698 vendedores registrados en el padrón, por lo que no estamos protegiendo a nadie”.

Dijo que Inspección cerrará candados en el control de los vendedores ambulantes, ya que conjuntará trabajos con representantes de Zona Federal Marítimo Terrestre, Seguridad Pública y Sector Naval.