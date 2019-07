Desabasto de agua en CSL, genera serias afectaciones al gasto familiar, refieren afectados

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Habitantes de Lomas del Faro, Brisas del Pacífico, Jacarandas, Los Cangrejos y demás asentamientos aledaños, claman por agua potable debido a que tienen más de 25 días sin el vital líquido, algunos de los afectados indican que han tenido que comprar agua cada 7 días para llenar 2 tinacos de un mil 200 litros pagando hasta 700 pesos por ambos depósitos, revelando que en tres semanas el pago por adquirir el vital líquido, asciende a más de 2 mil pesos, recurso que debería de llegar por la red pues para eso se paga el servicio.

José Antonio García, Katia Manríquez, Susana Aguirre, María Ceseña y Rigoberto Cota, residentes de este puerto y provenientes de diversas colonias de CSL, refirieron a las afueras de la delegación municipal, el martirio que viven por no tener agua pues no pueden realizar las labores domésticas de manera normal, como tampoco asearse de manera regular, a menos que tengan que recurrir al servicio particular de agua potable.

Destacaron que los gastos ante la falta del vital líquido es demasiado pues además de pagar por un servicio que no se tiene, hay que adquirir el recurso por las pipas particulares y para colmo, pagar el servicio de la lavandería por que en las casas no hay agua, “gastos que no se contaban, la pipa de agua y la lavandería”

Inconformes, añadieron que en veranos pasados las familias de San Lucas se quejaban de que no había agua hasta por 20 días pero en esta temporada de calor, la situación es más complicada, por lo que piden a las autoridades buscar los mecanismos para atender el grave desabasto del vital líquido, pues la época de calor se está acentuando cada vez más y con ello la escasez del recurso natural.