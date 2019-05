Descarta Gobierno Municipal desmonte dentro del Área Natural Protegida del Estero de San José

Los Cabos BCS., 27 mayo (Gobierno Municipal). – Durante la rueda de prensa que ofreció la alcaldesa del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Armida Castro Guzmán se aclaró a través de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente que dirige Ariadna Lizeth Pico Rojas, el tema del desmonte que estuvo circulando en redes sociales asegurando que queda fuera del Área Natural Protegida del Estero Josefino.

A mediados del mes de mayo la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente recibió una denuncia ciudadana sobre un despalme que se estaba llevando a cabo presuntamente en el Área Natural Protegida del Estero, ante lo cual, el equipo de Ecología llevó a cabo una inspección en el área señalada.

Derivado de la inspección resultó que del decreto del Área Natural Protegida publicado en 1994 se modificaron en 2011 las hectáreas totales de superficie.

“El área se hace más estrecha en la zona costera, y se hace mucho más larga hacía en continente digamos hacia la parte más alejada de la costa, por lo tanto, el área en la que se está realizando el desmonte queda fuera del área protegida. En el Área Natural Protegida no se está pretendiendo hacer ningún hotel.”, aclaró la directora Pico Rojas mientras mostraba un análisis comparativo de las áreas en 1994 y 2001.

Asimismo, la directora agregó que, por el contrario, la actual Administración se encuentra trabajando dentro del área protegida con conteos de aves, senderos interpretativos, entre otras actividades y talleres que ayudan a crear conciencia en la ciudadanía sobre el cuidado del Estero josefino.

Por su parte, la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán, aseguró a la ciudadanía que el Gobierno que preside seguirá siendo defensor, luchando e invirtiendo en el Estero de San José del Cabo.

“Tenemos un trabajo permanente en el cuidado y rescate del Estero. Nosotros no venderíamos, ni permitiríamos una cosa como la que están diciendo. Estamos siendo respetuosos de lo que tenemos que cuidar. Somos luchadores y la inversión y trabajo de Ecología no se mide por metros, sino por calidad y voluntad. Ahí están todos los fines de semana con grupos tratando de educar y de enseñar a las nuevas generaciones que ese es un pulmón muy importante no nada más para los josefinos, sino para Baja California Sur.”, agregó para finalizar la edil de Los Cabos.

De esta manera el H. XIII Ayuntamiento que preside Castro Guzmán garantiza que el Gobierno Municipal seguirá trabajando e invirtiendo a favor de la zona protegida, de igual manera, exhorta a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo de la Administración creando y fortaleciendo una conciencia que promueva el respeto a la vida y al medio ambiente.