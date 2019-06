Descarta Trump iniciar negociación con Irán en el corto plazo

Washington, 13 Jun (Notimex).- El presidente Donald Trump descartó hoy la posibilidad de una negociación entre Estados Unidos e Irán en el corto plazo, tras afirmar que Teherán “no está preparado”.

Trump emitió su mensaje, luego que Jamenei mantuvo este jueves una reunión con el primer ministro japonés, en la que manifestó que no tiene intención de dialogar con Estados Unidos y que ese país no podría evitar que Irán desarrollara armas nucleares, si Teherán decidiera hacerlo.

No considero a Trump una persona con la que merezca intercambiar mensajes, no tengo ninguna respuesta para él y no le responderé”, escribió en su cuenta de Twitter Jamenei, quien insistió en que no cree que Washington esté buscando negociaciones sinceras con Irán.