Designa AMLO a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda

México, 9 Jul (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, luego de aceptar la renuncia de Carlos Urzúa Macías, quien dejó el cargo argumentando discrepancias en materia económica e incluso imposiciones.

“Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias; no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, expresó.

En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario federal reiteró que es necesario acabar con la corrupción e impunidad, así como hacer valer la austeridad republicana, “no puede haber gobierno rico con gobierno pobre”.

Además, López Obrador se dijo seguro de que se sacará adelante al país con el combate a la corrupción y no permitiendo los lujos en el gobierno, “esta es la fórmula que se está aplicando y nos están dando buenos resultados”.

Entre los logros alcanzados, destacó el aumento de la recaudación de impuestos, la carencia de déficit y del incremento de la deuda pública, mientras que el peso se posiciona como la moneda que más se ha fortalecido a nivel internacional.

“Como se están llevando a cabo los cambios, pues se cimbra, rechina y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior de nuevo gobierno, del mismo equipo, pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo”, explicó.

Tras señalar que aceptó la renuncia de Urzúa Marcías, a quien le agradeció por su colaboración y expresó su respeto, anunció que el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) será Arturo Herrera.

Herrera estudió Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), cuenta con una maestría de El Colegio de México (Colmex) y está por terminar un doctorado en la Universidad de Nueva York.

“Es un especialista, un experto, ya fue secretario de Finanzas cuando fui jefe de Gobierno en la Ciudad de México y ha trabajado últimamente en el Banco Mundial, es una gente con experiencia, pero además es una gente sencilla.

“Su familia viene de un movimiento social, es un funcionario público, vamos a decir, con dimensión social y por eso tomé la decisión de nombrarlo”, subrayó el mandatario mexicano sobre el nuevo titular de la Hacienda pública.