Detecta Coepris clínicas estéticas “patito”

Investigan establecimientos que practican cirugías por parte de personal que no está capacitado.

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.-La titular de Coepris Blanca Pulido Medrano, dio a conocer que actualmente se trabaja en la verificación de las clínicas médicas ante el incremento de cirugías estéticas con personal que no está calificado, señaló que muchas de éstas ya han sido ya suspendidas.

“Actualmente estamos verificando consultorios médicos ante el incremento de cirugías médicas en la zona de Los Cabos, que no están calificados, que no es cirujano plástico y que sólo tienen una maestría de envejecimiento, no están para que realicen este tipo de cirugías”.

En ello, dijo se están realizando operativos para hacer el llamado y evitar consecuencias más graves en los pacientes, “estamos en la búsqueda de estos consultorios, primero para decirles que no deben ostentar una especialidad para realizar estas cirugías tan delicadas”. Explicó la funcionaria que se han suspendido clínicas en Los Cabos por no cumplir con las personas calificadas.

“Se ha procedido a suspender alguna unidad quirúrgica particular”.

En ese sentido hizo extensiva la recomendación a la ciudadanía que busquen personal médico calificado que pueda llevar a cabo esta cirugías.

“Definitivamente ahorrarse diez mil pesos, en cuanto se lo haga un médico general con algún diplomado en cirugía, mejor que se lo hagan con personal calificado, checar antes de pagar, certificarse si cuenta con cédula profesional de médico cirujano”. Resaltó que ya hay casos de personas que han pre- sentado serias consecuencias por este tipo de cirugías.

“En el 2018 tuvimos quejas de personas que fueron intervenidas y quedaron con consecuencias no adecuadas”.