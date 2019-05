Detectan que obra del Teatro Miguel Lomelí Ceseña no cuenta con proyecto ejecutivo

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- La presidenta edilicia de la Comisión de Desarrollo Urbano, Tabita Rodríguez, con el apoyo de dos ingenieros con equipo de topografía, realizaron un levantamiento físico de la obra del Teatro Miguel Lomelí Ceseña, para sacar los perfiles de las columnas y saber qué tanto es el desplome que hay y elaborar una opinión técnica y sustentada con posibles formas de reparación para poder concluir con este asunto para tranquilidad de los ciudadanos cabeños.

La Edil indicó en entrevista, que lo anterior lo acordaron en pasada reunión de trabajo ante la presencia de la Contraloría, la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría General, donde se expuso el dictamen que se mandó a hacer a través de una empresa y se generó controversia, porque el punto técnico de la comisión edilicia no concuerda con los dictaminado hasta el momento y lo más grave del asunto, que nadie lo había observado, es que no hay un proyecto ejecutivo en instalaciones.

Explicó que el único afán o ánimo de esto que realizaron ayer es hacer que se avance en el tema porque ya lleva 7 meses el inmueble abandonado y se han dicho muchas aseveraciones, las cuales hoy que ya tienen un dictamen no es así.

“Nos encontramos y el problema más grave que existe es que no hay un proyecto ejecutivo, no tenemos proyecto de electrificación, no hay proyecto de aire acondicionado, no hay proyecto de instalaciones especiales ni de sistema contra incendios y eso es mucho más grave porque la empresa Firme no podrá meter acabados, meter plafones, hacer absolutamente nada hasta no hacer la corrección del proyecto, donde se presentan algunas inconsistencias por altura y donde deberá primeramente contar con el proyecto ejecutivo con instalaciones, con especialistas en la materia que esa sería mi recomendación”, subrayó la regidora, de profesión arquitecta.

Recalcó que la explicación que dan en el dictamen está un tanto ambigua y requiere de más soporte técnico, por eso se procedió el día de ayer a este levantamiento físico, pero lo que se observó es que primero se tiene que tener el proyecto ejecutivo en instalaciones porque no existe.

-¿Qué procede entonces?, se le preguntó.

-Lo que procede es que se va a tener que sacar una licitación para las instalaciones, porque no existen proyectos de instalaciones y la empresa no tiene contratado ese rubro, sólo tienen lo que son acabados y arquitectónicos, muros, columnas, trabes, lozas y acabados, pero eso no se puede llevar a efecto hasta el final si no metemos primero instalaciones.

Recomendó en que se debe mandar a hacer una licitación pública con carácter de urgente, que se contrate una empresa especialista en la materia y pueda dar una solución, de lo contrario “nos vamos a pasar todo el trienio dando explicaciones a la sociedad sin avanzar, cuando el problema es muy diferente a lo que se había planteado en el inicio, no tiene nada que ver con problemas estructurales, es más de albañilería y más que nada de definiciones de proyecto porque no existen”, concluyó.