Diputados fijan su postura en torno al matrimonio igualitario

Se manifestaron a favor y en contra mediante pronunciamientos previos a su discusión

La Paz, Baja California Sur.- “El matrimonio no es un mecanismo para igualar derechos sino que protege un modelo que fortalece y nuclea a toda la sociedad”; expresó en tribuna, la diputada, Lorenia Lineth Montaño Ruiz, al fijar su postura este jueves en tribuna en torno al tema del matrimonio igualitario, que ha propiciado la confrontación de grupos religiosos y entre los integrantes la XV legislaturita en el Congreso del Estado.

Al mediodía del martes, derivado del dictamen con proyecto de decreto que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, a iniciativa de la diputada Rosalba Rodríguez López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y que propone diversas reformas al Código Civil del Estado, entre ellas el matrimonio igualitario, ha causado polémica entre los propios integrantes de la XV legislatura; algunos fijaron su postura este jueves, cuando en el punto número XXI de la orden del día, se encuentra contemplado la segunda lectura del dictamen.

En sala de sesiones “José María Morelos y Pavón”, abarrotada por grupos antagónicos que llegaron desde temprano para esperar la resolución, la diputada Montaño Ruiz se dirigió a sus homólogos recordándoles que hay una agenda legislativa con temas de gran relevancia para toda la sociedad que en ellas incluye a todos, sin importar el sexo, religión, preferencias sexuales, estado civil, nivel económico o raza como lo es la ley de Movilidad, la ley de Planeación Urbana y asentamientos territoriales, en cuanto al matrimonio igualitario se pronunció por una consulta ciudadana.

Por su lado, la diputada Elizabeth Rocha Torres, afirmó que va por una iniciativa que no lastime a nadie porque no va a votar por reformas que no son acordes a la sociedad: “apoyaré a una sociedad de convivencia pero no un matrimonio igualitario”.

La legisladora de extracción panista, hizo un llamado a sus homólogos para que hagan un trabajo por el bien de la población y no apoyando a un solo grupo al que llamó “minoritario”.

Entre tanto, la diputada Mercedes Maciel Ortiz expresó que la historia nos ha enseñado que ensanchar la libertad y reconocer derechos la igualdad jamás ha sido equivocado.

Puntualizó en tribuna que en México y en el mundo hay muchos pendientes con otros sectores que vienen luchando desde el siglo 20 “Estemos a la altura de los requerimientos de la sociedad que es diversa, respetemos y fomentemos el amor y la tolerancia”.