Dispone Ayuntamiento de 20 millones para atender cualquier contingencia ciclónica en 2019: Rigoberto Arce

Jorge Mendoza Ruíz

San José del Cabo.- El tesorero municipal Rigoberto Arce Martínez, destacó que la administración de Armida Castro Guzmán dispone de un fondo de 20 millones de pesos para atender cualquier contingencia ciclónica en el presente año, mismos que serían utilizados para apoyos emergentes a la población, rehabilitación de vías de comunicación y otras funciones básicas.

Arce Martínez, dijo que previo a la temporada ciclónica es difícil saber si 20 millones son pocos o muchos, porque depende de la dimensión del ciclón que pudiera afectar para conocer con precisión los gastos que se necesitarían.

Sin embargo dijo que si en el 2019 no hay ciclones que afecten al destino turístico, los 20 millones se orientarán a otras dependencias de gobierno, de manera particular las que atienden servicios básicos como servicios públicos, seguridad pública, atención ciudadana, etc.

Recordó que paralelo al presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Los Cabos, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) apoya al municipio para restablecer, en caso de ser afectados por un ciclón, el servicio de energía eléctrica, el restablecimiento de caminos y puentes federales, así como acciones emergentes a la población damnificada.

Rigoberto Arce Martínez resaltó que desde finales del 2018, la alcaldesa Armida Castro Guzmán solicitó que en el presupuesto 2019 se estableciera un fondo de 20 millones de pesos para hacer frente a cualquier gasto por daños ciclónicos.

El responsable de las finanzas municipales, confió que el presupuesto asignado será suficiente para atender cualquier contingencia ciclónica en el municipio, sin embargo reconoció que previo a la temporada crítica de huracanes, es difícil saber si 20 millones son suficientes.