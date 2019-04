EEUU llama al ministro de Defensa de Venezuela y a otros dos altos cargos a sumarse a Guaidó

Washington, Estados Unidos | AFP.- El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, llamó este martes al ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino, al presidente de la Corte Suprema, Maikel Moreno, y al comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala, a abandonar al mandatario Nicolás Maduro.

“Queremos ver al ministro Padrino, al juez de la Corte Suprema (Maikel) Moreno y a Rafael Hérnandez Dala fuera de la Guardia Presidencial”, dijo Bolton a la prensa, horas después de la sublevación de un grupo de militares en apoyo al líder opositor Juan Guaidó contra el gobierno de Maduro.

Bolton aseguró que estos tres altos cargos se habían comprometido a apoyar la salida de Maduro.

“Como sabe la oposición en toda Venezuela ellos se comprometieron a apoyar el derrocamiento de Maduro”, dijo Bolton.

Bolton repitió su mensaje en un tuit: “Su momento es ahora. Esta es su última oportunidad. Acepten la amnistía del presidente interino Guaidó, protejan la Constitución y echen a Maduro, y los sacaremos de la lista de las sanciones”.

“Si se quedan con Maduro, se van a hundir con el barco”, advirtió.

El asesor dijo que la situación en Venezuela “no es un golpe de Estado” ya que Washington considera a Guaidó como presidente interino.

Poco antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había mostrado su apoyo al pueblo venezolano.

“Estoy siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela y su libertad”, afirmó Trump, cuyo gobierno fue el primero que reconoció al opositor Juan Guaidó como dirigente legítimo del país sudamericano.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019