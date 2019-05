EEUU subirá a 25% aranceles a USD 200.000 millones de bienes chinos el viernes

Washington, Estados Unidos | AFP.- Estados Unidos aumentará el viernes los aranceles de 10 a 25% para 200.000 millones de dólares en bienes de importación, anunció el domingo el presidente Donald Trump, deplorando que las negociaciones comerciales entre los dos países avanzan “muy lentamente”.

“Durante 10 meses, China pago 25% de aranceles a Estados Unidos por 50.000 millones de dólares en (bienes) tecnológicos, y 10% sobre 200.000 millones de dólares de otros bienes”, dijo el presidente estadounidense en Twitter. “El 10% va a subir a 25% el viernes”, precisó.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019