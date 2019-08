Efectúa Salud jornadas de saneamiento en unidades médicas de Los Cabos

Con estas acciones se previene los criaderos del mosco transmisor del dengue

El objetivo es motivar a la ciudadanía para que replique estos esfuerzos en sus viviendas

Mediante jornadas de limpieza en sus propias unidades de atención básica en el municipio de Los Cabos, la Secretaría de Salud de la entidad promueve la cultura del saneamiento básico entre la población, al ser decisiva para eliminar criaderos artificiales del mosco transmisor del dengue, Zika y chikungunya.

Estas actividades, en las que se retiran cacharros y se realiza deshierbe que sirve de refugio al zancudo, deben replicarse en los patios de todas las viviendas para reducir el riesgo de que un miembro de la familia sea afectado por estas enfermedades, dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 4 Los Cabos, Andrés Flores Gómez al encabezar una campaña de saneamiento en las propias instalaciones de esa institución.

El funcionario estatal recordó que en junio pasado la institución llevó a cabo una campaña de descacharrización en la zona de la ballena, en San José del Cabo, donde se retiraron toneladas de cacharros y diversos desechos que servían como espacio de incubación para el insecto, pero es importante que cada ciudadano retome esta labor en su espacio personal para reducir las probabilidades de infección.

Este esfuerzo se retoma ahora en las unidades médicas, como son las instalaciones de la propia Jurisdicción Sanitaria 4, para mostrar a los habitantes de Los Cabos que el saneamiento básico es determinante para prevenir estos padecimientos que son transmitidos por la picadura del Aedes aegypti, bajo la premisa de que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquito y sin mosquitos no hay dengue.

La recomendación es lavar y tapar los recipientes utilizados en los domicilios particulares para guardar el agua, voltear cubetas, botellas, llantas y otros objetos donde se haya estancado agua de lluvia, así como tirar aquellos artículos que no sirven y que pueden acumular líquidos, puntualizó.