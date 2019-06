El Instituto para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad brinda una mano amiga a quien más lo requiere

Los Cabos BCS., 31Mayo(Gobierno de Los Cabos). – En el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad encontraron un respaldo no sólo en lo económico sino en lo moral y motivacional para seguir adelante aseguró la señora Juana Peralta Isidoro hermana de Lety quien forma parte del padrón del Instituto debido a una discapacidad visual e intelectual.

La señora Juana expresó su agradecimiento porque su hermana Lety ha tenido la oportunidad de vivir momentos y compartir experiencias en los programas y proyectos que se promueven como lo fue en concurso de canto en las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2019 en donde obtuvo tercer lugar y sobre todo el apoyo del personal del IMDI que dirige Socorro Togo Gómez.

“Socorrito es una persona que mis respetos, mis respetos porque siempre nos atienden muy bien, cuando fue el concurso de canto el talento de mi hermana fue el que la hizo ganar pero siempre me estuvieron apoyando y fue algo padrísimo y el día del concurso fue yo creo la persona que más me apoyó que más estuvo conmigo yo creo que ni todos los que me rodean, sobre todo mi papá que fui y lo invité para que apoyará, pero no tienen la menor idea de cómo fue algo tan maravilloso de sentir a la licenciada y al licenciado que estuvieron ahí al pie del cañón con nosotros y decirnos échale ganas Lety tu puedes eso es un afecto que no tiene precio, es algo muy bonito que sentí ese día tan especial”.

Precisó que fue durante la presente Administración Municipal que preside Armida Castro Guzmán que se enteró de que existía esta institución y desde entonces han recibido una excelente atención “la verdad, no tengo palabras, no porque ella sea una persona con una discapacidad es una persona que vale oro, no tengo palabras para agradecerles a los dos de la ayuda y las motivaciones tan grandes que nos dan para seguir adelante”.

Concluyó haciendo una invitación a las familias que tengan una persona con discapacidad para que se acerquen porque dijo esto es una realidad; “desafortunadamente cuando tenemos a una familia con discapacidad lo dejamos como en el baúl, nos da vergüenza salir con ellos, nos apenamos hasta pedir una ayuda, porque muchos los utilizan, pero no se trata ni de utilizar ni de olvidarlos se trata de que ellos estén siempre a nuestro lado que sean unas personas valiosas para nosotros; los invito sobre todo a los papás que se acerquen porque esto es una realidad que hay, no es tanto lo económico sino lo moral, la motivación, el que se puede tener”.