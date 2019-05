En estos momentos, Andrick, el niño que se hizo famoso por medio de video viral, donde se le entrevistaba respondiendo solo había hecho castillo de arena en sus sueños, ya se encuentra construyendo uno en playa de #PuertoVallarta junto con su familia. #BrendaBeltrán #TribunadelaBahía

Posted by Tribuna de la Bahía Online/Impreso on Sunday, May 5, 2019