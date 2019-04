El viernes 26 del presente mes se cierra la convocatoria para el registro de aspirantes a Comisionado del ITAI BCS

La convocatoria se puede consultar en www.cbcs.gob.mx

La Paz, Baja California Sur, a 21 de Abril de 2019.- Este lunes 22 de abril inicia la última semana para quienes se interesen en participar en el proceso de selecciona de la vacante que genera el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI), puedan solicitar su registro formal en las oficinas del ITAI en un horario de 9 a 11 y de 13 a 15 horas de lunes a viernes y hasta el próximo 26 del presente mes y año enlas instalaciones del de la dependencia estatal ubicadas en Félix Ortega y Melchor Ocampo en esta ciudad capital, informa la Presidenta de la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción de la XV Legislatura al Congreso del Estado, Diputada Maricela Pineda García

Los requisitos que establece la convocatoria a los ciudadanos y ciudadanas que deseen participar en la misma, son: Ser ciudadano mexicano y residente del Estado, por lo menos cinco años antes del día de su elección;tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación;poseer el día de la designación, título profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y tres años de experiencia en el ejercicio profesional; no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. no haber ejercido cargo de dirigencia partidista nacional, estatal o municipal, durante los cinco años anteriores al día de su elección; no haber contendido para un cargo de elección popular o ejercido alguno, durante los cinco años anteriores al día de su nombramiento; no haber sido Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, Juez del Fuero Común, Secretario y Subsecretario del Despacho, Procurador y Subprocurador General de Justicia, Fiscales Especializados, Contralor General, Titular de la Auditoria Superior del Estado, Consejero Presidente o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Oficial Mayor del Congreso del Estado, Secretario General, Tesorero General, Oficial Mayor o Contralor de alguno de los Ayuntamientos de la Entidad, durante los cinco años anteriores al día de su nombramiento; yo haber fungido como ministro de algún culto religioso cinco años antes al de su designación.

La convocatoria, dio a conocer la Diputada Pineda García, puede ser consultada en la página oficial del Congreso del Estado, www.cbcs.gob.mx

Las integrantes de la Comisión de Transparencia de la XV Legislatura que fungen como secretarias de la misma, Diputadas Milena Quiroga Romero y LoreniaLineth Montaño Ruiz hicieron un llamado a los profesionistas sudcalifornianos que cumplan con los requisitos a registrarse para participar en este proceso de selección de un Comisionado o Comisionada para el ITAI de Baja California Sur.