En Baja California Sur, escuela para todos: CMD

En el inicio del ciclo escolar 2019-2020, el gobernador destaca el esfuerzo para garantizar un espacio a la creciente matrícula

Hizo entrega simbólica de 135 mil 500 vales para uniformes y útiles escolares a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

Al poner en marcha el ciclo escolar 2019-2020, el gobernador Carlos Mendoza Davis resaltó que el compromiso principal será mejorar el servicio educativo y académico para asegurar el mejor futuro que queremos para todos, para luego hacer un llamado a los 157 mil alumnos de los cinco municipios que regresan a clases, a poner todo el empeño y dedicación para estar mejor preparados y continuar con el desarrollo económico y social del estado.

En las instalaciones de la escuela Francisco Jerez Angulo de la colonia Olas Altas, y en donde estuvo acompañado por la presidenta del SEDIF, Gabriela Velázquez de Mendoza, por el presidente municipal Rubén Muñoz Alvarez y por el secretario de Educación Héctor Jiménez Márquez, Mendoza Davis señaló que lo más importante es garantizar un lugar de clases y una educación de calidad.

Durante el evento, hizo entrega simbólica de los 135 mil 500 vales de uniformes y útiles escolares a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, porque “queremos que todo niño y niña que forme parte de este sistema educativo básico, reciban estos apoyos y se sienta un clima de igualdad”, indicó luego de recordar que también se distribuyen 13 mil 464 becas en todo el estado, de las cuales 2500 corresponden a transporte, lo que garantiza que quienes deban trasladarse no se queden sin estudiar y que la distancia no sea el pretexto para no acudir a la escuela.

Recordó el gran reto que enfrentó la administración para el presente ciclo escolar, ya que se trataba de asegurar un lugar para los más de 15 mil estudiantes que provienen de otros estados de la República y se incorporan al sistema educativo estatal.

“Tenemos que educar a nuestras hijas e hijos si queremos un mejor futuro para Baja California Sur, en ocasiones hemos tenido que nadar contra corriente, hemos tenido que cancelar algunas otras cosas para pasar al sector educativo, pero administrando con responsabilidad y poniendo en marcha obras y acciones hemos podido cumplirles a las y los estudiantes del Estado”, puntualizó.

En este sentido mencionó la entrega de 268 techumbres en igual número de escuelas del nivel básico, la construcción del campus de la UABCS en Los Cabos y se amplió la Universidad Tecnológica de La Paz, mientras que en el fraccionamiento Camino Real se construyeron una escuela primaria y un jardín de niños. En lo que va de la actual administración se han construido 374 aulas y para este ciclo escolar, se entregarán 75 más, lo que habla del compromiso para fortalecer la educación.

El Mandatario estatal destacó su interés de impulsar una educación integral de calidad, con mejores instalaciones con espacios suficientes y dignos.