En BCS juntos sociedad y gobiernos contra la desaparición forzada: Álvaro De La Peña

Por Decreto del Ejecutivo podría crearse la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

La Paz, BCS.- “En Baja California Sur avanzamos de la mano de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para fortalecer e implementar acciones conjuntas a fin de atender a las familias de las víctimas del delito de desaparición forzada”, aseguró el secretario General de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo, luego de participar en encuentro de trabajo con representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas en la entidad.

Ante la presencia del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Elías Manuel Camargo Cárdenas, el secretario ratificó el compromiso del Gobierno del Estado de coordinar esfuerzos para establecer y dar seguimiento a una agenda en común en este renglón.

“El compromiso es el que hemos venido expresando y sobre todo demostrando con hechos en las diversas reuniones que hemos sostenido la Mesa de Seguridad de manera directa con todos ellos, donde sin duda alguna la coordinación interinstitucional, la participación social y un marco legal fuerte son fundamentales”, expresó el funcionario estatal.

Asimismo, hizo hincapié en que si bien es cierto la Ley aún no se promulga en el estado, se está planteando la posibilidad de que, por decreto del Ejecutivo, logre crearse la Comisión Estatal en BCS, y pueda trabajar y tener acceso a los apoyos que se contempla en el presupuesto de la propia Comisión Nacional, y al cual van a acceder las comisiones estatales, ya que este tema tan sensible no puede esperar, apuntó.

Finalmente, Álvaro De la Peña, reafirmó la voluntad de la administración que encabeza Carlos Mendoza Davis, para dar cumplimiento a la instalación en tiempo y forma de la Comisión Estatal, y a la normatividad en esta, siempre atendiendo la parte de la calidad humana, principalmente en las familias afectadas por este delito.