En desacuerdo con la Ley Reglamentaria del Congreso: Fracción Morena

”Acudiré a la SCJN”: Dip. Milena Quiroga.

Motivación de la iniciativa, no fue para beneficio del Congreso: Dip. Mercedes Maciel

no existe fracción paramentaría a la que se le pueda aplicar esta reforma, es cuestión de sentido común”: Dip. Esteban Ojeda Ramírez

La Paz, Baja California Sur.- Luego de señalar el desacuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, que fue aprobada en la sesión extraordinaria este jueves, la diputada Milena Quiroga Romero, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, anunció ante el pleno que procederá legalmente, y en su decisión la secundó su homóloga Mercedes Maciel calificando el hecho como una “acción de inconstitucional de violaciones a la Constitución Política de Baja California Sur”, para después retirarse de la sala de sesiones.

Quiroga Romero, sostuvo que dicha iniciativa el ilegal porque el dictamen presentado fue firmado por las diputadas Daniela Rubio y Perla Flores Leyva, esta última quien debió abstenerse de firmar el dictamen, ya que tiene un interés personal al haber sido una de las diputadas que presentaron la iniciativa, pues pretende adjudicarse al extinto PES y su extinta fracción parlamentaria el segundo año legislativo en la Presidencia de la Junta de Gobierno.

La actual representante del Poder Legislativo, aseveró que con la iniciativa aprobada hoy por mayoría, “intentan consolidar la complicidad entre quienes se sintieron afectados por el anuncio de dejar de cobrar los

beneficios ilegales, en forma de bonos y demás ingresos como diputados que se venían, y siguen haciendo, así como el hecho de que los adversarios aun no perdonan el hecho de que sus partidos fueron prácticamente borrados del mapa electoral”, advirtiendo que ejercerá su derecho acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante este “atropello legislativo”.

En su turno, la diputada Mercedes Maciel Ortiz consideró grave que la motivación de quienes promovieron la iniciativa, no fue para beneficio del Congreso sino personal y de grupo, recordándoles que llegaron por el voto del pueblo, a quienes se debe dirigir su esfuerzo y trabajo.

Por su parte, el diputado Esteban Ojeda, en tribuna adujo que es un atropello a la legalidad y la soberanía del Congreso, no hay y no existe fracción paramentaría a la que se le pueda aplicar esta reforma una vez que entre en vigor, es cuestión de lógica doméstica, sentido común reprochó el representante popular.

Los integrantes de Morena, coincidieron en sus argumentaciones que la pérdida de registro del PES, es un asunto resuelto desde el 2018 por las autoridades electorales, por lo que en este año no se puede hablar de conservar derechos de filiación política de un partido que no existe, menos de conservar derechos de una fracción parlamentaria que no existe.