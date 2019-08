En riesgo BCS de registrar déficit de energía si no se toman alternativas en corto plazo; obra del cable submarino sería a largo plazo: Director de Energía

San José del Cabo.- El parque de generación de energía en Baja California Sur, si bien es aún suficiente, está brincando cada vez más el nivel de crecimiento en el consumo, por lo que de continuar esa tendencia en poco tiempo puede llegar a generar una situación de crisis, por tal, Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe de prever esa situación y buscar alternativas en el corto plazo, en lo que se inicia la obra de cable submarino para interconectar el estado con el macizo continental.

Así lo dio a conocer Luis Felipe Jesús Miranda, director de Energía de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, quien dijo que el problema que recientemente se tuvo ya está controlado pero hay que tomar acciones a futuro.

Mencionó que hay que tomar acciones a futuro porque la demanda en el estado va creciendo, ya que es de todos conocidos que la entidad registra el mayor índice de crecimiento económico, eso implica que la construcción y el desarrollo inmobiliario demande mayor consumo de energía y si no se toman las medidas va a seguir siendo una situación cotidiana y lo que se busca es evitar una afectación por falta de fluido eléctrico, por eso el Gobierno del Estado impulsa y gestiona la obra de cable submarino para interconectar a Baja California Sur con el macizo continental y en caso de alguna contingencia, el mismo cable podría suministrar energía del interior del país”, subrayó.

Asimismo dio a conocer el crecimiento que se ha registrado en los últimos años en la demanda de energía eléctrica.

“El parque de generación del estado es cerca de 750 megawats, en el año 2016 tuvimos una demanda de 450 máximo en 2017 llegó a los 484 y el año pasado llegó a 505 , se estima que este año va a brincar ese valor, los crecimientos porcentuales son muy por encima de la media nacional, si bien tenemos un parque aún suficiente, no es posible tener todos los motores encendidos, si hablamos que llegamos a una demanda de 600 con un parque de generación de 700 sí va a generar un problema de crisis y se tendría que prever esa situación”, planteó.

Insistió en que se necesitan hacer obras de refuerzo para generar más energía pues una solución a largo plazo sería el cable submarino, si hay un desbalance compensaría ese déficit atrayendo energía del interior del país, lo que pemitiría bajar automáticamente las tarifas y subsanar el déficit.

De igual forma invitó a los ciudadanos a cuidar el uso de energía para evitar que se saturen las unidades de generación, toda vez que faltan 60 días de calor muy intenso que el sistema eléctrico resiente; así evitaremos más apagones.

También recomendó a los usuarios a bajar el uso de los aires acondicionados en las horas pico donde se dispara el costo por consumo del fluído eléctrico.

“La gran demanda de energía está concentrada en aires acondicionados en las horas pico, son datos importantes para la población, el sistema eléctrico tiene dos picos durante el día, de 3 a 6 de la tarde y de 9 y 11 de la noche, si como ciudadanos nosotros hacemos conciencia en esas horas, de racionar la energía con un uso responsable, contribuimos a que el sistema no se sature en cuestión de demanda.

El problema que se presentó con los apagones fue en el área de generación de energía, en las plantas donde la CFE produce la energía eléctrica; al momento de salir de línea algunas unidades se vio la necesidad de interrumpir el servicio con el fin de no generar algún problema adicional.

Hasta el momento, confió que no hay alertas de que continúen los apagones, pero consideró prudente aclarar que no se descarta, porque actualmente el balance entre la oferta y la demanda si bien está equilibrada, “no podemos descartar que un motor o alguna máquina de la CFE pueda salir de línea y pueda generar la misma situación”, puntualizó.

Resumió:

“Lo que se registró hace varios días fue un problema de fallas en generación que se salieron de línea varios motores, tuvieron ahí un tiempo de retraso en el restablecimiento de los mismos, pero al momento el reporte es que la situación y el balance entre oferta y demanda está controlado, pero no hay que descartar que pueda volver a suceder, aunque no hay pronósticos de que puedan salir fuera de línea varios motores, además coincidió que varias máquinas estaban en mantenimiento con las cuales no pudieron ser sincronizadas y esto agravó un poco la situación”.