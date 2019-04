Esfuerzo importante de IP de aportar recursos al Fideicomiso para promoción del destino y así no quedar fuera de mercado: Labandeira

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Después de las noticias por parte de la Secretaría de Turismo y del Gobierno Federal, por la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), esos recursos los van a tener que aportar en los destinos turísticos y serán los empresarios a través del Fideicomiso Privado quienes harán lo correspondiente, así lo informó el presidente de Canaco Servytur Los Cabos, Ignacio Labandeira.

“Los 45 millones de pesos es un esfuerzo muy importante, pero nuestros competidores en el mercado mundial van con mucho más dinero, ellos sí tienen apoyos de los gobiernos y lo demás lo cubren con recursos propios”, planteó.

Las empresas que se dedican al turismo y hoteleras saben que tienen que apostarle a la promoción, porque si no, están fuera de mercado, es decir, tener presencia en lo que son ferias y en proyectos que tengan que ver con la captación de gente, la inversión con programas con las líneas aéreas para que lleguen más turistas al destino, siendo primordial para seguir generando éxito; “el turista no se genera espontáneamente, hay que ir donde vemos mercados que están interesados en lo que les ofrecemos y buscar gente de acuerdo a los servicios que proporcionamos”, reiteró.

Sostuvo que Los Cabos en toda su historia, cuando ha habido problemas de cualquier tipo, siempre ha existido esa cooperación entre todos para poder tener los negocios en el nivel que deben de estar y reiteró que esta vez no será la excepción.

Puntualizó que estos recursos del Fideicomiso Privado se van a manejar a través del Fiturca, lo cual es una garantía de que van a ser dirigidos en una forma muy puntual y efectiva porque este fideicomiso se ha conducido con transparencia, la gente que está ahí al frente son profesionales de alto nivel que seguramente distribuirán muy bien los recursos, reiterando que es importante seleccionar muy bien a qué lugares se van a dirigir esos fondos, pero están tranquilos de que esos millones van a ser muy bien invertidos.

Si no se aportan esos 2.5 millones de dólares para promoción del destino se empezaría a tener efectos negativos, hay que estar en el mercado, es una buena solución, además necesaria, no hay de otra, si no hay recursos del gobierno, la iniciativa privada debe hacer lo propio para mantenerse en el mercado, concluyó.