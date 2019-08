Esperan ciudadanos que Ayuntamiento encuentre opciones para solucionar abastecimiento de agua potable en el municipio

San José del Cabo.- Ciudadanos del municipio de Los Cabos coinciden que es bueno que el Ayuntamiento se preocupe por el abastecimiento del vital líquido en las colonias y busque opciones para poder dar un mejor servicio a la comunidad, pero es necesario que sigan trabajando en la eficiencia del agua potable, ya que es una necesidad básica en todos los hogares y con un día que no llegue el agua trae problemas, como es la falta del aseo personal, limpieza en los hogares, entre otras más, por lo que es vital que las autoridades correspondientes sigan trabajando de una manera coordinada.

Alejandro

“Yo creo que es bueno que el Ayuntamiento se preocupe por el tema del agua potable en todo el municipio y estén buscando opciones, pero no deberían de dejar de trabajar en el tema, ya que es una situación que afecta a demasiadas familias cabeñas, las cuales se quedan hasta una semana sin agua, lo cual representa un grave problema de salud”.

Gloria

“Esperamos que el Gobierno encuentre las opciones necesarias para dar solución al problema del abastecimiento del agua potable en el municipio, ya que ha sido un tema que ha traído muchos problemas en las familias de la localidad, porque se han encontrado hasta semanas sin una gota de agua potable, lo que representa muchas dificultades en los hogares, lo cual pienso que se debería de acabar, es así que esperamos que el Ayuntamiento siga trabajando para encontrar la solución necesaria”.

Sara

“Será un gran apoyo para las colonias, para que no carezcamos de agua todos los días, ya que tenemos niños y familias, lo cual es indispensable el contar con agua potable; está bien que el Ayuntamiento esté tomando acciones para que tengamos mejoramiento en la vivienda”.

Alejandra García

“Está bien que el Ayuntamiento busque opciones idóneas para que el agua potable llegue a nuestros hogares porque siempre es indispensable, ya que con ella se hace el aseo del hogar, aseo personal y muchas cosas que tienen que ver con el tema de salud, es por ello que confiamos en el Gobierno para que tome acciones responsables para el bien de todos los ciudadanos cabeños”.

Viridiana

“Considero que está bien, ya que desde hace tiempo debieron tomar acciones, porque la población ha crecido demasiado estos últimos años y no es posible que los hoteles o negocios no tengan el problema de la falta del agua potable como en todas las colonias populares, y los ciudadanos tengamos que buscar otras opciones para que no nos haga falta el suministro”.