Esperan regularización de suministro de energía en BCS para este jueves

La Paz.- Ante los recientes apagones que se han registrado las últimas semanas en varios municipios de Baja California Sur, se espera que para este jueves se normalice el suministro de energía, informó Víctor Castro Cosío, delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en el estado.

Durante una rueda de prensa, Castro Cosío comentó que, según los datos que tiene sobre el tema, se le informó por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que estaría listo el generador que tiene problemas, “yo espero, ya se esperaba desde el viernes, que ya no sucediera, sin embargo, técnicamente no se sostuvo el generador; me decían que hoy, a más tardar mañana, el jueves, a eso de las 3:00 o 4:00 de la tarde, se tendría ya regulada esas condiciones, de normalizarse el suministro de energía en la entidad, principalmente en las zonas que se han visto afectadas. Yo espero, igual que ustedes, que se resuelva lo más rápido posible”.

Explicó que la generación de energía ha tenido un problema con una máquina que es la generadora en La Paz, y luego tuvo un problema en San Carlos; además, se empató con algunos días en que la generación de energía solar que ayuda al sistema eléctrico estatal no fue la suficiente”.

El delegado federal argumentó que, aunque está mal el sistema y que es un problema técnico, “no estamos en una emergencia en los términos en que se ha querido publicitar, sí tenemos un problema técnico que nos acarrea un problema muy serio”, expresó.

Precisó que se está tratando de que ningún hospital se quede sin energía y que, hasta el momento, no han tenido problemas, ya que se están priorizando estas áreas.

Reconoció que el tema de los apagones es una situación que sí molesta. En ese tenor, indicó que sí hay un desacuerdo por el hecho de que no avisan en qué áreas se harán.

Resaltó que era un problema técnico de información, ya que la CFE a nivel local no está autorizada para informar y se tiene que esperar a la que envié el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Sentenció en ese sentido que existe mucha burocracia heredada de las pasadas administraciones, por lo que solicitarán al director general de la CFE que, a través de un escrito, pueda fluir la información de manera más inmediata.

“Que avisen y entenderemos”, dijo.

También comunicó que han exhortado y planteado al director general de la CFE, Manuel Bartlett, el reclamo ciudadano sobre este tema. “Él nos plantea con toda claridad que el Gobierno Federal va a invertir en Yucatán y en Baja California Sur para generar más energía. Ésa es la respuesta definitiva, sólo que se tendrá que ver de qué manera invierte en generar más energía”, concluyó.