Estancamiento de agua, deslaves, carros atascados y gran congestionamiento vehicular provocó “Ivo” en SJC

San José del Cabo.- Derivado de las lluvias por las bandas nubosas de la tormenta tropical “Ivo”, principalmente este viernes 23 de agosto en la cabecera municipal hubo grandes estancamientos de agua en la carretera Transpeninsular, sobre todo en el vado de Santa Rosa, pasando el puente “Chaparro” con dirección al aeropuerto de SJC, donde el acumulado de agua cada vez se hizo mayor, hasta que las autoridades, Policía Federal en conjunto con Sedena y maquinaria de la SCT dieron paso al agua hacia el arroyo con un canal. Incluso en este punto, la lluvia provocó daños a la obra del puente “Chaparro” ejecutada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues se crearon socavones en los retornos debajo del puente.

De igual forma, en el tramo carretero del vado Zacatal y San José Viejo, el gran acumulado de arena, sobre todo en el carril derecho con dirección al aeropuerto hizo que se detuviera por grandes lapsos el tráfico, así como el escurrimiento del agua proveniente del arroyo Ricardo Flores Magón.

En el recorrido realizado por CPS Noticias, se notó que a pesar del congestionamiento vehicular a lo largo de toda la carretera Transpeninsular en SJC, siempre hubo paso libre con las debidas precauciones.

Importante resaltar que por fortuna, el transporte público a pesar de las inclemencias del clima, continúo operando de manera regular, pero con un poco de más retrasos.

Por su parte, el comandante de Bomberos de SJC, Federico Pineda informó que los elementos del departamento habían estado brindando ayuda a la comunidad desde la madrugada, pues auxiliaron a 15 vehículos colapsados por las lluvias y acumulados de arena.

“Los muchachos en el transcurso de la madrugada anduvieron muy activos, desatascando carros en arroyos, abriendo acceso para el agua porque se estaban inundando unas casas en la invasión de Santa Rosa, pues la corriente del arroyo que estaba bajando se estaba desviando hacia una casa en particular, además me comentan que fueron alrededor de 15 carros los que auxiliaron, que se apagaban por lo mismo del agua, otros se quedaban atascados”.

Recomendó a la ciudadanía que si no tienen nada que hacer en la calle a las horas donde más fuerte está la lluvia así como los arroyos crecidos, no exponerse.

“Nos llegó el reporte que ya empezó a correr el arroyo de Santa Catarina, por ello, invitamos a la gente a no arriesgarse, no tratar de ganarle a la naturaleza y por ende no andar en los arroyos ya que está bajando con fuerza el agua, debido a que ha caído gran cantidad de lluvia en el municipio de Los Cabos”.