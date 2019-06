Este próximo sábado 22 de Junio 2019 no te pierdas la obra de Danza y teatro ENTREGA

Los Cabos.- Entrega es una obra biográfica, narra la vida de Euridice Artetos dentro del mundo de la disciplina artística de la Danza. La puesta en escena cierra la trilogía magia pasión entrega. Representa una vida de esfuerzo y disciplina dentro del selectivo mundo de la danza clásica y el teatro musical. Años de Entrega para poder pisar los escenarios de los teatros de Nueva York y Europa y hacer carrera como bailarina en la Meca de la Danza, Broadway.

Coinciden los tiempos de este estreno con la celebración de los 25 años de la Academia Eurídice Dance Center

Quien Produce: Eurídice Dance Center – Academia de Danza + Teatro

Que Presentan: Ballet Clásico, Jazz Lírico, Danza Urbana, Acrobacia y Actuación.

Quienes se Presentan: Alumnas de la Academia Euridice Dance Center y algunos invitados actores en la parte de teatro.

Cuando se Presenta: Sábado 22 de Junio 2019, Teatro Principal del Pabellón Cultural 7:30 pm Única función.

Costo de Recuperación: $150 pesos.

Quienes Dirigen: Euridice Aretos y Antonio Vargas.

Eurídice Aretos Directora Coreógrafa Antonio Vargas Director Escénico Directora de Euridice Dance Center EDC. Estudios en Cuba, San Antonio, Cannes, Inglaterra, Alemania y Nueva York. En México con Dariusz Blajer, Eloísa Navarro, Sonia Castañeda, Eva de Keijzer, Queta Amaya y Nellie Happee. Becada por seis años en Steps on Broadway en Nueva York. Estudios profesionales con Rosella Hightower en Cannes, Francia. En Nueva York con Alvin Ailey, The Joffrey Ballet School, Ballet Art, Broadway Dance Center, Steps on Broadway con Elena Kunikova y Finis Jhung, entre otros. Bailarina en la compañía Ilya Gaft Ballet Theater New York, Bailarina en la compañía de Ema Pulido en México, Coreógrafa en Televisa.

Antonio Vargas Director Escénico

Artista multidisciplinario, Director de Teatro de Euridice Dance Center EDC. Estudios en la Ciudad de México: Arte Dramático con Miguel Córcega en el Instituto Arte Escénico. Estudios de Pintura y Escultura en la Escuela Nacional del INBA La Esmeralda. Experiencia en producciones de cine, teatro y televisión; actuando en escenarios o frente a la cámara. Montando y dirigiendo puestas en escena, así como conductor de televisión por internet para los canales Cabo Entertainment y Los Cabos TV. Muralista y Artista Gráfico para Maravilla Los Cabos y One & Only Palmilla. Escritor para publicaciones locales.

Contacto: Euridice Aretos 624 166 2975 • Antonio Vargas 624 108 9031 Facebook: Euridice Dance Center • Antonio Vargas Arte